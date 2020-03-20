Президент «Интернасьонала» заболел коронавирусом

Президент бразильского клуба «Интернасьонал»заболел коронавирусом.

Об этом сообщил сам на своей странице в Twitter.

«Друзья, я получил результат теста, который подтверждает, что у меня есть COVID-19. Следуя протоколам, указанным учреждениями здравоохранения, я буду оставаться в изоляции в течение следующих 14 дней.

Все профилактические меры уже приняты с семьей, друзьями и другими членами клуба. Я благодарен за сотни сообщений, которые получил за последние несколько дней. Со спокойствием и сотрудничеством, давайте решать эту проблему вместе», — написал Медейрос.

В Бразилии на данный момент зафиксировано более 600 случаев заражения коронавирусом. 0