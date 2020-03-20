КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахКоронавирус поставил футбол на паузу. Десять главных нерешенных вопросов
  • 21:41
    • УЕФА предложил три варианта завершения футбольного сезона
  • 20:44
    • СМИ: Сетьен будет тренером «Барселоны» в следующем сезоне
  • 20:21
    • В Госдуме хотят ограничить трансферы спортсменов в иностранные клубы
  • 22:49
    • IIHF к 22 марта ждет ответ по ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии
  • 22:33
    • «Бавария» предложила пятилетний контракт полузащитнику «Байера»
    Все новости спорта

    Президент «Интернасьонала» заболел коронавирусом

    Футбол Латинская АмерикаКоронавирус в спорте
    Президент бразильского клуба «Интернасьонал» Марсело Медейрос заболел коронавирусом.

    Марсело Медейрос
    Марсело Медейрос

    Об этом сообщил сам на своей странице в Twitter.

    «Друзья, я получил результат теста, который подтверждает, что у меня есть COVID-19. Следуя протоколам, указанным учреждениями здравоохранения, я буду оставаться в изоляции в течение следующих 14 дней.

    Все профилактические меры уже приняты с семьей, друзьями и другими членами клуба. Я благодарен за сотни сообщений, которые получил за последние несколько дней. Со спокойствием и сотрудничеством, давайте решать эту проблему вместе», — написал Медейрос.

    В Бразилии на данный момент зафиксировано более 600 случаев заражения коронавирусом. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Путь Роберто Фирмино: от скромного бродяги до звезды «Энфилда»
  • 18/03/2020 в 14:20
    •
  • Прогноз
  • «Ислочь» — «Неман»
  • 1.94
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ислочь» оправдать статус фаворита против «Немана»?
  • «Ислочь» — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли «Ислочь» отойти от кубковых сражений с чемпионом?
  • Экспресс дня 21 марта. Прогноз и ставки
  • 3.02
    •
  • Прервет ли «Сидней» серию поражений в матчах с «Уондерерс»?
  • «Вестерн Сидней» — «Сидней». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Сидней» Футбол Лига Кенгуру. Знакомимся с чемпионатом Австралии по футболуВсе что нужно знать об одной из оставшихся в строю футбольных лиг Вчера в 20:580
  • 19:17
    • Шестикратный победитель Супербоула Том Брэди стал игроком «Тампа-Бэй»
  • 20:40
    • Российские футболисты и звезды шоу бизнеса — в Лиге «Париматч» по киберфутболу
  • 17:28
    • Серия А рассмотрит вариант с сокращением зарплат футболистам
    Александер Чеферин Футбол Выживем вместе или падем поодиночке. Финансы — главная проблема УЕФАПандемия коронавируса угрожает разрушить некоторые футбольные клубы Вчера в 13:510
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ислочь» отойти от кубковых сражений с чемпионом?
  • 3.02
    •
  • 23:18
    • Сейду Думбия не против вернуться в ЦСКА
  • 23:02
    • Президент «Интернасьонала» заболел коронавирусом
  • 22:17
    • «Матч ТВ» покажет матчи чемпионата Белоруссии
    Месси и компания выиграли от паузы в Примере Футбол Примера: Главные счастливчики и неудачники коронавирусаКому на руку остановка сезона, а кому — нет? Вчера в 09:320
  • 14:49
    • Чемпионат Белоруссии могут приостановить 23 марта
  • 13:08
    • ВФВ из-за коронавируса приостановила все соревнования
  • 11:43
    • Бах: Отмена Игр-2020 не стоит на повестке дня
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней — Сидней
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Витебск — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 21 марта
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие