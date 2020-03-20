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    Этап Формулы-1 в Монако отменен полностью

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    Этап Формулы-1 в Монако отменен из-за коронавируса. Такое решение принял автомобильный клуб Монако, сообщается в Twitter-аккаунте серии.

    Этап Ф-1 в Монако отменен впервые
    Этап Ф-1 в Монако отменен впервые

    Это первый случай отмены этапа с 1954 года, когда Гран-при Монако был включен в чемпионат.

    Ранее гонки в Голландии, Испании и Монако были из-за коронавируса перенесены «на неопределенный срок». Однако после новости о том, что болезнью заразился князь Монако Альбер II, этап было решено отменить вовсе.

    Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. 0

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