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    IIHF к 22 марта ждет ответ по ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии

    Хоккей Чемпионат мира по хоккеюКоронавирус в спорте
    Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что организация к 22 марта ждет ответ от властей Швейцарии по невозможности проведения чемпионата мира по хоккею на территории этой страны.

    Рене Фазель
    Рене Фазель

    «Что касается моего здоровья, то я чувствую себя хорошо. Сейчас мы ждем расширенную информацию от властей Швейцарии и страховых компаний. Вопрос отмены чемпионата мира — это вопрос нескольких дней. Нам нужно набраться терпения.

    С другой стороны, режим ЧС введен пока до 19 апреля, а чемпионат мира начинается в мае. Но все это вопрос времени. У властей очень много дел сейчас, ситуация запутанная. В воскресенье мы получим ответ от властей. Чемпионат мира проводить невозможно, учитывая ситуацию.

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    • Мы пока можем выходить на улицу в Швейцарии, комендантского часа нет, но мы не можем встречаться в компании более пяти человек. Ситуация пока не такая, как в Италии, Франции или Испании, где люди вынуждены сидеть дома на карантине», — цитирует Фазеля «Р-Спорт».

    Чемпионат мира по хоккею в 2020 году должен пройти 8-24 мая в Швейцарии. 0

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