Фазель: Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира

Президент ИИХФсообщил, что в ближайшее время ЧМ-2020, скорее всего, будет отменен.

«В данный момент мы оцениваем ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии. Мы ведь понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства. Очень скоро примем решение.

Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделал УЕФА с Евро.

Переносить чемпионат точно не будем из Швейцарии, потому что проблема коронавируса есть везде, смысла переносить турнир нет.

У меня практически нет сомнений в том, что мы не сможем провести чемпионат в Швейцарии, это очень грустно.

Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира, к сожалению», — сказал Фазель «Р-Спорт». 0