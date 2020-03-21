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    Лучшие игроки до 23 лет: от Санчо до главной звезды «Манчестер Юнайтед»

    В Европе хватает молодых талантов, за которыми будущее

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    Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд
    Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд
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    Молодые игроки — это основа футбола. Наблюдать за тем, как юноша делает первые шаги и развивается на начальных этапах карьеры — одно из лучших впечатлений, которые может получить фанат, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.
    И как же нам повезло, что сейчас Европа полна блестящих молодых игроков в возрасте до 23 лет, которые доминируют в разных чемпионатах по всему континенту.

    Но кто на данный момент входит в десятку сильнейших игроков до 23 лет в Европе? Мы поразмышляли и составили список.

    10. Джо Гомес

    Джо Гомес

    Возраст: 22 года.
    Клуб: «Ливерпуль».
    Позиция: центральный защитник.
    Ключевая статистика: Джо Гомес сохранял свои ворота на замке в этом сезоне чаще (10), чем проигрывал в Премьер-лиге за всю карьеру (4).

    Англичанин начал сезон в качестве резервиста, поскольку Жоэль Матип выглядел предпочтительнее. Тем не менее, травма Матипа позволила ему вернуться на поле, и он почти мгновенно обеспечил «Ливерпулю» непревзойденное прикрытие в обороне.

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    • Гомес сохранил ворота на замке в десяти матчах из 14 в АПЛ, а когда его не было команда потерпела унизительное поражение от «Уотфорда» 0:3. Фактически, Гомес не проигрывает на футбольном поле более двух лет.

    9. Габриэл Жезус

    Габриэл Жезус

    Возраст: 22 года.
    Клуб: «Манчестер Сити».
    Позиция: нападающий.
    Ключевая статистика: Ни один игрок «Манчестер Сити» не забил больше голов (5) и не сделал больше касаний мяча в чужой штрафной площади (39) в Лиге чемпионов, чем Габриэл Жезус в этом сезоне.

    Габриэла Жезуса очень часто недооценивают. Безвкусно забитый гол Серхио Агуэро ослепляет больше, чем блеск бразильца, но ему все же удается вносить решающий вклад.

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    Его выступление против «Реала», когда сначала он был оборонительным вингером, а затем стал форвардом, забившим важный мяч, можно назвать действительно легендарным.

    8. Маркус Рашфорд

    Маркус Рашфорд

    Возраст: 22 года.
    Клуб: «Манчестер Юнайтед».
    Позиция: нападающий.
    Ключевая статистика: у Маркуса Рашфорда больше голов (14), чем у любого игрока U-23 в Премьер-лиге в этом сезоне.

    На протяжении большей части сезона атака «Манчестер Юнайтед» состояла из одного игрока, которым был Маркус Рашфорд, так смело тянувший на себе «красных дьяволов», что буквально сломал спину.

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    • Успешные матчи «Манчестер Юнайтед» во многом связаны с Рашфордом, который принял непосредственное участие в восьми из 11 голов на старте сезона.

    7. Лаутаро Мартинес

    Лаутаро Мартинес

    Возраст: 22 года.
    Клуб: «Интер».
    Позиция: нападающий.
    Ключевая статистика: Лаутаро Мартинес забил ровно половину голов (5 из 10) «Интера» в Лиге чемпионов в сезоне 2019/20.

    Цепкий аргентинец в этом сезоне находится в блистательной форме, особенно в еврокубках, где он был очень близок к тому, чтобы затащить миланский клуб в плей-офф Лиги чемпионов, вот только этого не произошло из-за оборонительных проблем.

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    • Его прогресс был настолько огромным, что «Барселона», по данным СМИ, готова сделать его наследником Луиса Суареса.

    6. Френки де Йонг

    Френки де Йонг

    Возраст: 22 года.
    Клуб: «Барселона».
    Позиция: полузащитник.
    Ключевая статистика: Только Лионель Месси (165) выполнил больше дриблингов в составе «Барселоны», чем Френки де Йонг (55) в Ла Лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне.

    Де Йонг, будучи одним из лучших полузащитников Европы по итогам прошлого сезона, рискнул покинуть свою зону комфорта, перейдя из «Аякса» в «Барселону». В новой команде не все пошло по плану, поскольку в целом игра каталонцев ослабла, но все равно голландец запомнился несколькими гениальными эпизодами, напомнив нам, что он — талант мирового уровня, нуждающийся в стабильности.

    5. Мартин Эдегор

    Мартин Эдегор

    Возраст: 21 год.
    Клуб: «Реал Сосьедад»
    Позиция: атакующий полузащитник.
    Ключевая статистика: Мартин Эдегор создал больше моментов (54), чем любой другой игрок U-23 в Ла Лиге в этом сезоне.

    Эдегор сделал ужасный шаг, перейдя в «Реал» в 15 лет, но, «провалившись» так рано, он все переосмыслил и начал строить очень разумную карьеру, которая уже вывела его на вершину в Сан-Себастьяне.

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    • В этом сезоне Эдегор был одним из самых ярких плеймейкеров в Ла Лиге, и «сливочные» должны быть рады, что лишь отдали его в аренду.

    4. Эрлинг Холанд

    Эрлинг Холанд

    Возраст: 19 лет.
    Клуб: «Боруссия» Дортмунд.
    Позиция: нападающий.
    Ключевая статистика: Эрлинг Холанд — первый подросток, забивший десять или более голов в одном сезоне Лиги чемпионов.

    Эрлинг Холанд ворвался в сезон 2019/2020 словно топовый правый хук от Майка Тайсона. Рослый норвежец — разрушительное сочетание габаритов, скорости и сверхъестественных способностей на острие атаки.

    Блистая на групповом этапе Лиги чемпионов в составе «Зальцбурга», он заслужил на переход в дортмундскую «Боруссию» и с тех пор блещет в Бундеслиге.

    3. Трент Александер-Арнольд

    Трент Александер-Арнольд

    Возраст: 21 год.
    Клуб: «Ливерпуль».
    Позиция: правый защитник.
    Ключевая статистика: Трент Александер-Арнольд — первый в истории защитник, выполнивший десять и более результативных передач в двух подряд сезонах Премьер-лиги.

    Редко можно увидеть, чтобы правый защитник был настолько доминирующим, не говоря уже о 21-летнем парне. Александер-Арнольд — действительно один из шести самых важных игроков в составе «Ливерпуля», так дерзко выступающего в Премьер-лиге.

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    • Джейми Каррагер назвал его игроком «мирового уровня», и, честно говоря, он вряд ли ошибается. Лучший англичанин, выполняющий кроссы, со времен Дэвида Бекхэма.

    2. Джейдон Санчо

    Джейдон Санчо

    Возраст: 19 лет.
    Клуб: «Боруссия» Дортмунд.
    Позиция: вингер.
    Ключевая статистика: Джейдон Санчо забивал и делал ассисты в одном и том же матче больше раз (9), чем любой другой игрок в пяти сильнейших европейских лигах.

    Джейдон Санчо поверил в себя еще в 2017 году, а в сезоне 2019/2020 уже пожинает плоды своего гения. Англичанин был в великолепной форме, забил много голов, а также стал главным креативщиком Бундеслиги.

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    • Санчо, похоже, суждено стать волшебником футбольного поля. Другой вопрос в том, кто победит в споре за него, когда завершится этот сезон?

    1. Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Возраст: 21 год.
    Клуб: «Пари Сен-Жермен».
    Позиция: нападающий.
    Ключевая статистика: Килиан Мбаппе поучаствовал в большем количестве голов в Лиге 1 (64 гола + 20 ассистов = 84), чем провел матчей во французском первенстве (76).

    Килиан Мбаппе играет на высочайшем уровне так долго, что его блеск стал обыденным. Французу только 21 год, а он уже выиграл Лигу 1 с двумя разными командами, стал чемпионом мира, забив в финале, и достиг такого стабильного уровня, что вы можете почти гарантировать, что он забьет или сделает результативную передачу, если выйдет на поле.

    Это просто невероятные показатели для игрока, который даже не родился, когда Франция выиграла свой первый чемпионат мира в 1998 году. 0

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