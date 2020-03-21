Коронавирус vs футбол. Возобновится ли сезон в АПЛ?

Сезон 2019-2020 в английском футболе приостановлен как минимум до 30 апреля, а дата завершения кампании перенесена «на неопределенный срок». Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных действий.

Тем не менее, после недели совещаний на высшем уровне в УЕФА, ФИФА, АПЛ и Английской футбольной лиге, жесткой реальностью остается тот факт, что абсолютно никто — ни владельцы клубов, ни руководители, ни игроки, ни фанаты — не имеют ни малейшего представления о том, когда футбол может вернуться. Никто не может быть уверен в том, когда или как все это закончится.

Планы составляются, обсуждения будут продолжены, но нет никакой гарантии, что любой из планов будет реализован. BBC пытается найти ответы на некоторые вопросы.

Что мы знаем наверняка?

На этой неделе были приняты некоторые важные решения. Евро-2020 и Копа Америка, которые должны были пройти этим летом, перенесены на год вперед. Клубный чемпионат мира ФИФА, который должен был пройти в 2021 году в новом формате, отложен. Чемпионат Европы U-21 будет перенесен на 2022 год, как почти наверняка и женский чемпионат Европы-2021.

Флаги у штаб-квартиры УЕФА в Ньоне globallookpress.com

В Англии профессиональный футбол приостановлен как минимум до 30 апреля. Окончание сезона отложено на неопределенный срок. 20 клубов АПЛ единогласно сходятся во мнении — как в приватных беседах, так и публично — что текущий сезон должен быть доигран.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил BBC, что сейчас начата работа, целью которой является выяснить то, насколько далеко может быть отложен сезон, чтобы его доигровка оставалась возможной.

Однако уже озвучена конечная дата, на которую смотрит весь европейский футбол — в идеале сезон должен завершиться 30 июня.

Почему 30 июня?

Эта дата знаменательна по ряду причин.

Во-первых, контракты большинства футболистов, как правило, рассчитаны до этой даты. Даже если трансферы были осуществлены до 30 июня, или же игроки подписали предварительный контракт с новым клубом еще в январе, все равно большинство соглашений не являются активными до 1 июля.

Любое продление сезона дальше июня потребует изменения правил. Всемирный профсоюз игроков (FIFPro) уже провел с ФИФА беседу по этому поводу, предлагая ввести всеобщее исключение по этому вопросу на пару месяцев. Это возможно. Но было бы проще не реализовывать это.

Мяч и маска globallookpress.com

Но дело не только в контрактах игроков. Речь также идет об окончании контрактов со спонсорами клубов и поставщиками формы, которые также чаще всего истекают 30 июня.

Может показаться довольно справедливым и простым вывод о том, что поставщик формы должен оставаться неизменным в течение сезона. Но что если клубу придется проводить рекламную кампанию новой формы, а играть в старой, сделанной другой фирмой и с другим логотипом? В мире рекламы, где на «максимизацию бренда» тратятся огромные суммы, такие вещи имеют значение.

Еще один важный фактор — 30 июня считается конечной датой завершения сезонов во всей Европе. Эта дата позволяет не оказывать существенного влияния на следующий сезон. Клубы могут взять короткую паузу, а затем провести трехнедельную предсезонку и быть готовыми к началу сезона в августе.

В сложившихся обстоятельствах немыслимо, чтобы какой-либо из больших клубов организовал столь обширные летние туры, которые стали нормой в последние годы. Скорее всего, они ограничатся парой товарищеских матчей, прежде чем начать новую кампанию. Так, в АПЛ старт сезона 2020-2021 запланирован на 8 августа.

УЕФА считает, что если сезон завершится до 30 июня, они смогут провести квалификационные раунды своих турниров, прежде чем в сентябре начнется групповой этап Лиги наций.

Когда сезон должен возобновиться, чтобы закончиться 30 июня?

В АПЛ осталось сыграть девять туров. Плюс два матча перенесены из-за выхода «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» в финал Кубка лиги. Кроме того, еще нужно завершить Кубок Англии, который приостановлен на четвертьфинальной стадии. Лига чемпионов и Лига Европы остановлены на стадии 1/8 финала.

Хотя эти даты не подтверждены, сообщается, что УЕФА нацелен провести финал Лиги чемпионов 27 июня, а финал Лиги Европы — 24 июня.

Если взять клубы АПЛ, то с максимальным количеством игр может столкнуться «Манчестер Сити» — 19 (если дойдет до финалов во всех кубковых турнирах). «Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут сыграть по 18 матчей. Это число может быть сокращено, если УЕФА решит сыграть четвертьфиналы и полуфиналы своих турниров без двухматчевых дуэлей, что уже было предложено.

Именно поэтому столь важна дата 30 апреля, которая была объявлена АПЛ в четверг. Учитывая, что УЕФА намерен перенести плей-офф квалификации Евро-2020 на июнь, перезапуск сезона в начале мая «почти» позволяет завершить сезон к концу июня, сообщили BBC.

Это будет означать, что матчи будут играться в середине каждой недели, а наиболее занятым клубам придется использовать всю глубину своего состава, чтобы проводить по два матча за очень короткий промежуток времени. Это, конечно, очень далеко от идеального варианта, однако в этом сезоне «Ливерпуль» сыграл два матча за два дня на разных континентах, так что все это вполне выполнимо.

Насколько реально увидеть футбол в мае?

Источник в АПЛ сообщил BBC, что, если правительство не запретит, что цель лиги — возобновить сезон как можно быстрее после 30 апреля.

Есть веская причина, по которой правительство может хотеть, чтобы это произошло, учитывая, например, тот факт, что в сезоне 2016-2017 одна лишь АПЛ заплатила налогов в размере 3,3 миллиарда фунтов.

Есть условие, что если сезон будет возобновлен, то, вероятно, матчи будут играться за закрытыми дверями. Есть вера в том, что после семи недель без футбола высшего уровня, болельщики будут готовы снова посмотреть матчи и по-настоящему получить от них удовольствие.

Однако есть и альтернативная теория, которая выглядит не столь оптимистичной для тех, кто хочет увидеть возобновление сезона. Во-первых, есть вопрос практичности.

В среду было объявлено о закрытии с понедельника школ в Англии для большинства учеников. Советники правительства по части медицины не ждут, что пандемия коронавируса достигнет пика раньше июня и рекомендуют воздержаться от любых не значимых поездок.

Даже если бы матчи проходили за закрытыми дверями, они бы требовали присутствия медработников. Плюс, скорее всего, потребуется работа полиции, если станет ясно, что фанаты все равно отправляются к стадионам, как это недавно произошло в Париже. И, конечно, есть футболисты и сотрудники клуба.

Кажется, что прошла уже вечность, но лишь неделю назад АПЛ выступила с заявлением, в котором говорилось, что все матчи в прошлый уик-энд пройдут согласно расписанию. Ситуация изменилась уже через несколько часов, когда главный тренер «Арсенала» Микел Артета сдал положительный тест на коронавирус.

Микель Артета globallookpress.com

Источник сообщил BBC, что при аналогичной ситуации после возобновления турнира, идея заключается в том, чтобы переносить конкретный матчи, либо же клуб будет использовать тех игроков, которые здоровы. Казалось бы, это идет вразрез с одной из основных причин продолжения сезона вместо того, чтобы признать его недействительным.

Мнение игроков также имеет решающее значение. BBC сообщил, что Ассоциация профессиональных футболистов сотрудничает со всеми соответствующими органами и намерена завершить сезон. Однако это не ставит футбол в приоритетную позицию над здоровьем нации, которое является первостепенным.

Трудно представить, как в Футбольной ассоциации Англии будут довольны проведением матчей, когда есть хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то будет заражен.

Так сезон закончен?

Директор «Вест Хэма» Каррен Брэйди была высмеяна за то, что в своей колонке предложила объявить сезон «недействительным». Большинство полагает, что это явный оппортунизм со стороны клуба, который рискует вылететь.

Каррен Брэйди globallookpress.com

Тем не менее, источник из группы, которая работает над перезапуском сезона, сообщил BBC, что если команды не возобновят тренировки до начала мая, завершить сезон «будет сложно».

Англия перешла от приема 3000 фанатов «Атлетико» в Ливерпуле к закрытию всей школьной системы за неделю, а премьер-министр Борис Джонсон предупредил о возможности «дальнейших и более быстрых мер», и просто не может быть никаких гарантий того, что профессиональный футбол вернется в ближайшем будущем.

Так что существует возможность, что предложение Брэйди станет реальностью. Однако также возможно и то, что сезон может продолжиться после 30 июня и даже после июля.

Вот в такой неопределенности руководители футбола пытаются проложить дальнейший путь для игры. Все согласятся, что эта задача не из простых. 0