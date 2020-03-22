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    АПЛ должна быть доиграна. Место футбольных разборок — поле, а не суд

    Как бы ни было тяжело, но футбольный сезон 2019/20 нужно доиграть

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    Садио Мане
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    Великий шотландский журналист Хью Макилванни однажды назвал спорт «великолепным пустяком». Его слова никогда не звучали более правдоподобно, чем в эти тревожные и трудные времена, пишет обозреватель ESPN Ян Дарке.
    Футбол стал маловажным, когда появился вопрос жизни и смерти на фоне глобальной пандемии, которая за несколько дней изменила всю нашу жизнь. Теперь уже не так важно, перенесут ли чемпионат Европы, кто вылетит из высшей лиги, кто ее пополнит, работает ли VAR должным образом, что скажет Жозе Моуринью или Пеп Гвардиола.

    Единственное, что нас всех волнует, это здоровье и благополучие наших родных и близких, особенно пожилых и слабых. Героями являются не Лионель Месси, Криштиану Роналду или Бруну Фернандеш, а замечательные врачи, медсестры и работники системы здравоохранения, которые рискуют своими жизнями в неустанной борьбе с этим смертельным коронавирусом.

    И все же, возможно с долей вины, мы жаждем насладиться ежедневными футбольными драмами, ведь мы любим этот вид спорта. Футбол в конечном итоге возобновится, хотя никто не может быть уверен, когда, и насколько изменится обстановка.

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    • Например, футболисты, которые боролись с серьезными травмами, могут вернуться к отстроченной кульминации того, что мы назовем самым длинным сезоном в Европе. В той же Премьер-лиге «Тоттенхэм» надеется на восстановление Гарри Кейна и Сон Хын Мина, а «Манчестер Юнайтед» — на восстановление Маркуса Рашфорда.

    Кейн, будучи капитаном и талисманом сборной Англии, изначально планировал возобновить тренировке в июне накануне Евро-2020, но был бы он в хорошей форме? Вряд ли.

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    Между тем травма спины Рашфорда была настолько серьезной, что он мог вообще пропустить первенство Европы. Теперь, когда турнир отложен на целый год, оба игрока могут рассчитывать на то, что сыграют главную роль в составе «трех львов» (если не будет дальнейших неудач).

    Точно так же перенос Евро является большим преимуществом молодых игроков, таких как Фил Фоден из «Манчестер Сити», Букайо Сака из «Арсенала», Риса Джеймса из «Челси» и Доминика Калверта-Льюина, который наслаждался прорывным сезоном в «Эвертоне».

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    • Евро-2020, вероятно, наступил бы для них слишком рано, но теперь у этой четверки и некоторых других игроков, включая нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, есть еще 12 месяцев, чтобы громко заявить о себе.

    В то же время перенос турнира означает, что Евро пройдет слишком поздно для некоторых футболистов, которые этим летом должны были попрощаться с международным футболом, хотя мы по-прежнему ожидаем, что 36-летний Криштиану Роналду будет на ведущих ролях в сборной Португалии.

    В какой бы момент не возобновился сезон, нет сомнений в том, что «Ливерпуль» заслуженно станет чемпионом Англии, хотя будет позором, если игры пройдут при пустых трибунах. Фанаты на «Энфилде» так долго ждали этого момента, а теперь могут не увидеть прекрасные моменты своими глазами.

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    • Существуют и другие серьезные логистические проблемы, связанные с возобновлением сезона, особенно если он не завершится до 30 июня.

    После этой даты у 69 игроков Премьер-лиги закончатся контракты. Давид Сильва из «Манчестер Сити» и Ян Вертонген из «Тоттенхэма» — лишь пара ярких примеров. Возможно, будут заключены краткосрочные сделки, но что, если они получат серьезную травму в этот период? Мы получим сложный набор обстоятельств. Также все сезонные аренды будут завершены в конце июня, что станет проблемой для небольших клубов, которые рискуют потерять ключевых футболистов.

    Между тем, после столь длительного перерыва игрокам, как правило, требуется проведение серии тренировок, чтобы быть готовыми к игре. Но, безусловно, на это не будет времени, что приведет к увеличению риска травм, тем более что некоторые команды просят играть каждые три дня, чтобы завершить сезон.

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    • С возвращением Кейна, Сона, и, возможно, Муссы Сиссоко, «шпоры» могут получить наибольшую выгоду в плане борьбы за топ-4. А вот «Вулверхэмптон», который должен сыграть больше матчей, чем кто-либо, окажется под давлением. В «Челси» ждут возвращения в строй Матео Ковачича, Н’Голо Канте, Тэмми Абрахама и Кристиана Пулишича.

    Кроме того, из-за запрета на массовые мероприятия у Спортивного арбитражного суда может не хватить времени, чтобы заслушать апелляцию «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от еврокубков, что повышает вероятность задержки этой дисквалификации от УЕФА.

    В нижней части таблицы «Астон Вилла» может быть значительно усилена с возвращением ключевого игрока в лице Джона Макгинна, в то время как «Борнмут» наконец сможет задействовать своего отличного полузащитника Дэвида Брукса, который еще не играл в этом сезоне.

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    • Это будет похоже на новый сезон, но на самом деле это будет просто странное завершение старого беспокойного сезона. Команды, которые блистали, могут потерять свою магию после месяцев бездействия. Другие, которые страдали, могут ментально перестроиться и обрести хорошую форму.

    Но, несмотря на все препятствия, решение доиграть сезон до конца остается правильным, как бы много времени оно не заняло. Любой другой путь был бы очернен криками о несправедливости, не говоря уже о возможных судебных процессах. Единственное место для урегулирования футбольных споров — поле.

    Возобновление сезона будет эмоциональным, и мы можем только надеяться, что на это уйдет не слишком много времени, и что все вернется к нормальной жизни быстрее, чем мы ожидаем.

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    • Что бы ни случилось, сезон 2019/20 войдет в историю со сноской, которая объяснит трагические причины того, почему для его завершения потребовалось так много времени. Берегите себя. 0

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