На что предлагают ставить буки в эпоху коронавируса?

В период когда все основные спортивные события ушли на перерыв, разберемся на что принимают ставки.

Лига Ставок

В период когда почти все спортивные события сошли на нет, БК «Лига Ставок» принимает в основном предлагает ставить на чемпионаты Белоруссии и Австралии по футболу, также в фаворе у этого букмекера можно поставить на виртуальный спорт.

БК «Леон»

Эта букмекерская контора также предлагает ставить в основном на чемпионаты Белоруссии и Австралии по футболу. Но еще эти буки не забывают ставить и на другие события.

Winline.ru

Эти буки также не отстают от своих собратьев, но у них более разнообразная линия. Эти бетсы также принимают ставки на белорусов и австралийцев, но не забывают экзотику в лице в чемпионатов по футболу Анголы и Никарагуа.

Пари-Матч

Эти букмекеры тоже в основном предлагают ставить на оставившие европейские чемпионаты по футболу, но и виртуальный фут они в стороне не оставили, как и другие незначиваемые турниры.

«Вулканы» тоже не стали оригинальничать. Основные предложения этих буков также чемпионаты по футболу Белоруссии и Австралии, которые не смотря на коронавирус продолжают играть в футбол.

1Х Бет

Эта контора предлагает делать ставки на продолжающие чемпионаты по футболу — Австралии, Белоруссии, Анголы, Никарагуы и др. 0