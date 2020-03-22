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    На что предлагают ставить буки в эпоху коронавируса?

    На что ставить в эпоху коронавируса?

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    На что предлагают ставить буки в эпоху коронавируса?
    На что предлагают ставить буки в эпоху коронавируса?
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    В период когда все основные спортивные события ушли на перерыв, разберемся на что принимают ставки.

    Лига Ставок

    В период когда почти все спортивные события сошли на нет, БК «Лига Ставок» принимает в основном предлагает ставить на чемпионаты Белоруссии и Австралии по футболу, также в фаворе у этого букмекера можно поставить на виртуальный спорт.

    БК «Леон»

    Эта букмекерская контора также предлагает ставить в основном на чемпионаты Белоруссии и Австралии по футболу. Но еще эти буки не забывают ставить и на другие события.

    Winline.ru

    Эти буки также не отстают от своих собратьев, но у них более разнообразная линия. Эти бетсы также принимают ставки на белорусов и австралийцев, но не забывают экзотику в лице в чемпионатов по футболу Анголы и Никарагуа.

    Пари-Матч

    Эти букмекеры тоже в основном предлагают ставить на оставившие европейские чемпионаты по футболу, но и виртуальный фут они в стороне не оставили, как и другие незначиваемые турниры.

    «Вулканы» тоже не стали оригинальничать. Основные предложения этих буков также чемпионаты по футболу Белоруссии и Австралии, которые не смотря на коронавирус продолжают играть в футбол.

    1Х Бет

    Эта контора предлагает делать ставки на продолжающие чемпионаты по футболу — Австралии, Белоруссии, Анголы, Никарагуы и др. 0

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