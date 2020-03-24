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    Легендарный финал Кубка УЕФА «Ливерпуль» — «Алавес»

    Поединок между «Ливерпулем» и «Алавесом» на «Вестфаленштадион» запомнился девятью забитыми мячами и другими интересными событиями

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    «Ливерпуль» — «Алавес»
    «Ливерпуль» — «Алавес»
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    Карантин из-за коронавируса не повод скучать по футболу, а хорошая возможность поностальгировать о великих матчах разных исторических эпох. Одним из таких считают встречу «Ливерпуля» и «Алавеса» в финале Кубка УЕФА сезона 2000/2001.
    Начало 21 века, с момента которого прошло на секундочку уже 20 лет, запомнилось футбольным болельщикам яркими событиями, одним из которых был 30-й розыгрыш Кубка УЕФА. В ту пору за трофей сражалась «Барса», не выдержавшая конкуренции в Лиге чемпионов в группе с «Миланом» и «Лидсом», в финал могли пройти такие команды, как «Алавес» и «Кайзерслаутерн», а легендарный Стиви Джи еще носил на спине 17-й номер.

    Расклад сил перед сражением на «Вестфаленштадион»

    К финальному поединку в Дортмунде «Алавес», конечно же, подходил в статусе андердога, то, что они сделали до поездки в Дортмунд, уже казалось чудом. Пройти «Газиантепспор» на стадии 1/64 со счетом 4:3, выбить «Интер» из 1/8 на «Джузеппе Меацца» — 2:0, разгромить в двух полуфинальных встречах «Кайзерслаутерн» — 9:2, безусловно, уже чего-то стоило. Но впереди команду ждал еще более крутой поворот событий.

    А «Ливерпуль» с начала сезона был в списке претендентов на трофей. На пути к финалу коллектив из Мерсисайда прошел «Олимпиакос», «Рому», «Порту» и «Барсу». Впереди красных ждала скромная баскская команда, от которой никто не ожидал какой-то сенсации, потому и колоссального давления испанцы не испытывали. Этот коллектив вышел на поле переполненной арены «Вестфаленштадион» с желанием сыграть на пределе своих возможностей, в то время как «Ливерпулю» нужно было золото.

    Быстрый гол и преимущество красных

    Финал Кубка УЕФА 2000/2001. «Ливерпуль» — «Алавес» 5:4

    Под гул 48 тысяч фанатов арбитр Жиль Вессьер дал стартовый свисток и с центра поля начал «Ливерпуль». С первых минут матча было видно, что «Алавес» не будет настаивать на контроле мяча и высоком прессинге, в то время как «мерсисайдцы» уже искали возможности для опасных подходов к чужим воротам.

    Искать пришлось недолго. Фол Делфи Гели на Эмиле Хески у левой бровки защиты, подача в исполнении Гари Макаллистера и гол Маркуса Баббеля вывели вперед команду Жерара Улье уже на 4 минуте.

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    • Неразбериха при стандартном положении не смутила «славных». Пропустив первыми, они с осторожностью пошли отыгрываться. И свой момент «уничтожители бобов» нашли на 13 минуте, когда Оскар Таллез здорово исполнил штрафной удар, но голкипер Сандер Вестерфельд в эффектном прыжке сумел справиться с выстрелом, обводящим стенку с внешней стороны.

    В следующей атаке «Алавеса» боковой судья зафиксировал весьма спорный офсайд, после чего вратарь красных выбил мяч вперед. На половине поля басков «Ливерпулю» удалось воспользоваться ошибками соперников, в результате чего передача Майкла Оуэна вывела юнца Джеррарда, выступавшего под 17 номером на ударную позицию, и тот послал круглого в ближний угол ворот, обеспечив преимущество в два гола уже к 16 минуте. Для будущей легенды клуба это был третий сезон во взрослой команде.

    Однако данный перевес в счете не стал причиной ослабления давления со стороны «Ливерпуля». Подопечные Жерара Улье продолжали атаковать и больше владели мячом. Казалось, соперник вот-вот развалится и получит в свою сетку еще, но произошло все с точностью до наоборот.

    И в такой ситуации нужно отдать должное «Алавесу», так как команда не растерялась и воспользовалась одним из немногих шансов на 27 минуте. Защитник «славных» Космин Контра здорово прошел по правому краю и сделал точную подачу на голову Ивана Алонсо, а уругваец, вышедший на замену четырьмя минутами ранее, отквитал один гол.

    В тот момент игра начала выравниваться, а ближе к завершению первого тайма испанцы стали поддавливать оппонентов, чаще били по воротам, а реализовать преимущество не получалось. Пока «Алавес» увеличивал давление, «Ливерпуль» увеличивал счет. За несколько минут до свистка на перерыв очередной брак во владении привел к выходу один на один Майкла Оуэна с вратарем «славных». Тот нарушает правила в штрафной, а судья назначает пенальти, показав Мартину Эррере лишь желтую карточку.

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    • К точке подошел Гари Макаллистер и вышел победителем в дуэли с голкипером. Позже шотландца признают игроком матча. На этом первая половина встречи была завершена. Второй тайм обещал быть еще интереснее. К счастью, подобные ожидание подтвердились.

    Осмелевший «Алавес»

    Выйдя из раздевалки, «Алавес» перевернул вообще все. Не прошло и пары минут, как испанский форвард Хави Морено, ставший в итоге одним из лучших бомбардиров в Кубке УЕФА сезона 2000/2001, сократил разрыв в счете, а на 51 минуте он и вовсе его сравнял, ввинтив снаряд со штрафного хлестким ударом под стенкой. Тренер Хосе Мануэль Эснал сдержанно радовался, осознавая цену ошибки в дальнейшем.

    Удивительно, но защита «Ливерпуля» не выдержала пятиминутный натиск «уничтожителей бобов», а табло на «Вестфаленштадион» показывало ничейный результат. Красным нужно было начинать все заново, только вот темп поединка упал. Все веселье с обостряющими передачами и грубыми фолами начало происходить в центральной зоне.

    Но на 73 минуте стадион в Дортмунде вновь содрогнулся, «мерсисайдцы» опять забили. В результате контратаки мяч достался Робби Фаулеру, который вошел в штрафную, собрав вокруг себя защитников и пробил точно в цель. Несмотря на то что до конца встречи оставалось чуть больше 15 минут, было ясно, что команды еще не все показали.

    «Алавес» ожидаемо помчался отыгрываться, а «Ливерпуль» отвечал своими атаками и был не особо стеснялся слегка потянуть время. Сил у обоих коллективов оставалось все меньше, вот только испанцам терять уже было нечего, нужно бежать вперед.

    На 87 минуте баски просили пенальти за контакт Магно Моселина с вратарем красных. Но вместо 11-метрового они получили право на угловой. Огорчаться «уничтожители бобов» не спешили. Подача с флажка прилетела точно в голову Йорди Кройфу, который был выше всех в чужой штрафной. Голландец забил и понесся праздновать. Итоговый счет 4:4, впереди дополнительное время!

    Энергии «славных» на большее не хватило

    В овертаймах усталость стала причиной проблем «Алавеса» с дисциплиной. Первое удаление в матче схлопотал Магно Моселин на 99 минуте, а судьбоносная красная карточка была показана капитану Антонио Кармона на 116-й. Тот фол испанца стал причиной назначения штрафного удара.

    К мячу подошел Гари Макаллистер и выполнил подачу. Уже через мгновение защитник Гели стал автором золотого гола. Вот только забил он в сетку своих, благодаря чему «Ливерпуль» завоевал третий Кубок УЕФА, а «Алавес», отдав на поле все силы, вписал собственное имя в историю лишь серебряными буквами.

    Серебряные медали за участие в Кубке УЕФА, безусловно, одно из самых больших достижений в трофейном зале скромного баскского клуба из города Витория-Гастейс, а для «Ливерпуля» золото стало лишь очередным пунктом в списке наград. 0

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