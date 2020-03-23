Неймар, «Барселона» и статья 17: дерзкий план каталонцев по возвращению бразильца

Прецедент Вебстера — надежда каталонцев

Энди Вебстер, который провел 28 матчей за сборную Шотландию, ушел из футбола в 2017-м году, но именно он может оказаться ключом к возвращению Неймара в «Барселона», если предположить, что пауза в футболе из-за коронавируса не затянется слишком надолго и не нанесет огромный удар по финансам клуба. В 2006-м году Вебстер расторг контракт с «Хартс», чтобы перейти в «Уиган», выступавший тогда в АПЛ. У него оставался год по 4-летнему соглашению, но он воспользовался статьей 17 в трансферном статуте ФИФА, чтобы добиться перехода.

Статья 17 была разработана в 2001-м году, когда Европейская комиссия пригрозила запретить систему трансферов в Евросоюзе, поскольку она нарушала права игроков на фоне с другими работающими людьми. В этой статье говорится, что у игрока есть право прервать свой контракт «без причины», когда отработаны три года в клубе.

Последствия появления такого пункта не совсем ясны, но источники пояснили ESPN, что «Барса» будет использовать случай Вебстера как презедент предстоящим летом, когда во второй раз попытается вернуть Неймара на «Камп Ноу». У бразильца завершится третий год его контракта с парижанами. Источник в каталонском клубе отметил, что там считают Неймара «невероятным футболистом и наследником Лионеля Месси», добавив, что «Барса» сделает все, чтобы вновь его заполучить.

Немногие клубы пробовали этот метод из-за договоренности клубов не манипулировать в данной области. Однако возвращение Неймара с помощью статьи 17 станет одним из самых невероятных событий в истории футбола, не в последнюю очередь из-за того, что форвард разрушит «джентльменское соглашение» клубов не использовать данный закон. Это сравнимо с переходом Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро в 2017-м году и трансфером Фигу из «Барсы» в «Реал» в 2000-м.

Месси несколько раз намекал, что он ждет возвращения Неймара в клуб, тогда как Пике даже заявил, что игроки готовы снизить свою зарплату, чтобы помочь «Барсе» заполучить бразильца на фоне крупных трат на Гризманна и де Йонга. И их можно понять, вед именно Неймар за четыре года в «Барсе» забил 105 голов в 186 матчах.

Президент клуба Жозеп Бартомеу, срок которого на должности завершится в 2021-м, также хочет подарить болельщикам громкий переход перед пенсией. Приоритетом каталонцев остаются уважительные переговоры с «Пари Сен-Жермен», но если французы откажутся вести диалог, то «Барса» рассмотрит вопрос об использовании статьи 17.

Как работает статья 17

Вебстер открыл путь Неймару Sky Sports

Переход Вебстера в «Уиган» закончился в Спортивном арбитражном суде (CAS), который создан для урегулирования споров. Он постановил, что игрок или «Уиган» должны выплатить 150 тысяч фунтов — это зарплата Вебстера по последнему году контракта с «Хартс». В ФИФА ранее было утверждено, что шотландцы также должны получить 625 тысяч фунтов за своего игрока, однако все это — копейки по сравнению с миллионами, которые они могли заработать на Вебстере.

В то время дело Вебстера оказалось знаковым для спорта. Его сравнивали со случаем Босмана, который привел к тому, что игроки смогли менять команды в статусе свободных агентов. Источники сообщают ESPN, что решение дела Вебстера — направление, в котором уже начали двигаться Неймар, его юристы и «Барселона».

ESPN также стало известно, что Бартомеу тесно работает с юристом Воутером Ламбрехтом, который активно изучает ситуацию и является специалистом по работе с ФИФА и УЕФА. Первым шагом для Неймара должно стать «расторжение контракта с ПСЖ». Бразилец должен сообщить клубу о своих намерениях в течение 15 дней после последнего поединка сезона. Ситуация с коронавирусом однозначно запутает эту схему.

Если Неймар сделает это, то «Барсе» и ПСЖ придется сесть за стол переговоров. Это было невозможно прошлым летом, тогда диалог не состоялся. «Барселона» рассматривала любые формулы: аренда с правом выкупа за 200 миллионов евро, сделка с включением других игроков и даже рассрочка. Ничего из этого не устроило парижан.

Если клубы не смогут договориться, ФИФА постарается урегулировать дело, как они сделали это в случае с Вебстером. Если один из клубов не согласится с решением, то сможет подать апелляцию в CAS.

Реальность такова, что «Барселона» сделает шаг в неизвестность, пытаясь вернуть Неймара. Прошло более десяти лет, а случаев вроде трансфера Вебстера больше не случалось. В 2008-м году Матузалем похожим образом ушел из «Шахтера» в «Сарагосу», но в итоге испанский клуб оказался в проигрыше.

Дело Матузалема — поучительная история для «Барсы»

Дело Матузалема — весомый аргумент против статьи 17 ФК «Шахтер»

Матузалем, бывший игрок молодежной сборной Бразилии, пошел по пути Вебстера, пытаясь форсировать трансфер из «Шахтера» в «Сарагосу» в 2008-м году. Украинцы подписали полузащитника з 8 миллионов евро в 2004-м году из «Брешии». В итоге Матузалем в одностороннем порядке расторг контракт с дончанами и оказался в «Сарагосе».

ФИФА приказала испанцам выплатить 6,8 миллиона евро, но позже в CAS было решено, что эта сумма должна составить 11,9 миллиона. Когда «Шахтер» не получил компенсацию от игрока и клуба, ФИФА наложила санкции, в том числе запретив бразильцу выходить на поле. Позже Матузалем добился отмены этого решения в Федеральном трибунале Швейцарии, который является единственным органом, способным «развернуть» вердикт CAS, но лишь в самых крайних случаях.

Позже Матузалем серьезно сдал и покинул «Сарагосу», а клуб постепенно начал платить «Шахтеру» за «кражу» игрока.

Диос Креспо был адвокатом Вебстера, добиваясь благоприятных условий для игрока и «Уигана», а затем он работал для «Шахтера» в деле Матузалема.

«Я не думаю, что клубы посмеют использовать это правило снова. Многие клубы продолжают звонить мне с вопросами о статье 17, но уже довольно давно не случалось ничего подобного», — отметил Креспо.

Источник в «Барселоне» указал на то, что прецедентов слишком мало, а с игроками уровня Неймара ничего подобного не происходило, поэтому ситуация настолько сложная.

Проще говоря, план выглядит довольно мрачно. Если каталонцы подпишут Неймара, затем не смогут выплатить ПСЖ сумму, которую установит ФИФА (или CAS), то клуб ждет суровое наказание. Это может быть даже запрет трансферов в двух окнах, а также огромный штраф.

Не стоит забывать, что «Барселона» была вынуждена брать кредит, чтобы подписать Антуана Гризманна. По нашей информации, клуб должен привлечь 60 миллионов евро до конца июня, чтобы восстановить финансовый баланс. В этом может помочь продажа Коутиньо, который выступает в аренде за «Баварию», но и здесь хватает проблем. Пауза из-за коронавируса может иметь катастрофические последствия. Так, в клубе уже планируют обсудить с игроками снижение зарплат, чтобы пережить карантин.

По Неймару тоже есть вопросы. Бразильцу часто мешали травмы в Париже, а не за горами его 30-летие. Стоит ли затевать игру с самыми высокими в истории футбола ставками ради такого игрока? Вопрос остается открытым. 0