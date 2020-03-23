Санс вернул «Реал» на европейскую вершину и умер счастливым

Накануне из-за коронавируса умер бывший президент «Реала» Лоренсо Санс. Рассказываем, чем запомнился функционер, занимавший этот пост в 1995-2000 годах.

Санс вернул «Реал» на вершину Европы

Вскоре после финала Лиги чемпионов 1998 года президент «Реала» Лоренсо Санс взял копию газеты AS, подставил ее в рамку и повесил в своем туалете. На первой полосе была надпись «Король королей». На фото функционер держит трофей на плечах двух игроков: Кларенса Зеедорфа и своего сына Фернандо. «Как я могу такое забыть?» сказал он однажды. «Каждое утро, когда я просыпаюсь и делаю то, что должен, я вижу это».

Никто другой также не мог забыть об этом, даже если Санс чувствовал, что его работа не была признана и намеренно вычеркнута из истории клуба. В воскресенье утром, после того, как он стал еще одной жертвой коронавируса в стране, где умерло более 1700 человек, этот момент доминирует в воспоминаниях о нем, а роль 76-летнего экс-президента наконец-то полностью принята. На этот раз передовица AS называет его «человеком септимы (седьмого Кубка чемпионов — прим.)». Marca прощается с человеком, который вернул КЧ «Реалу».

Трудно отдать должное тому, насколько великим было это достижение: Мадрид ждал 32 года, чтобы выиграть соревнование, в ходе которого была сформирована их идентичность, и это стало навязчивой идеей, когда пришлось пережить почти невыносимое давление. «Реал» был ужасен в Примере того сезона, и, когда Санс позвонил главному тренеру Юппу Хайнкесу, чтобы спросить, как его дела перед финалом, немец ответил: «Подавлен». Один из игроков королевского клуба вспоминал, как их «лихорадило».

Санс проиграл выборы после второй победы в ЛЧ

Тем не менее, сын Санса, Фернандо, перед этим проснулся посреди ночи и был убежден, что его друг Пежа Миятович действительно забьет победный мяч в ворота «Ювентуса», о чем он говорил ему в течение нескольких дней. Серб получил травму и не должен был играть, но так действительно случилось. Вероятно, в истории королевского клуба никогда не было более важного гола, чем тот, который он забил против итальянской команды.

По некоторым оценкам, число собравшихся людей на улицах Мадрида составляло миллион. «Мы никогда не видели так много людей», — вспоминал Санс. «Отмечая успех, мы осознали, что мы сделали: это было просто грандиозно».

Затем президент пообещал октаву — восьмой Кубок чемпионов, и в 2000 году это также произошло. Тем не менее, если игроки радостно бросили его в ванну, избиратели выбросили его из своего кресла в течение двух месяцев: он потерпел поражение на президентских выборах. Двух побед в Лиге чемпионов и одной — в Примере за пять лет оказалось недостаточно.

Санс — человек, который сделал себя сам

Санс родился в 1943 году в Мадриде в Чамбери. Он был сыном чемпионом аматорского бокса и старшим из 10 детей, выросших в рабочем районе Карабанчель. Спорт и Мадрид заняли всю его жизнь и жизнь его семьи, всегда гордой тем, что он присутствовал на втором финале Лиги чемпионов со своим отцом. Он начал ходить в «Сантьяго Бернабеу» в возрасте 10 лет со своей бабушкой, которая продавала воду фанатам, и был членом клуба почти 50 лет. После поражения на выборах в 2000 году он дважды пытался вернуться.

Санс недолго поиграл в воротах местной команды из Терсеры, и его сыновья были связаны с «Реалом» в качестве спортсменов: Лоренсо выиграл с ним баскетбольную лигу. Пако начинал в молодежной системе и недолго играл за «Овьедо», Фернандо часто обвиняли в том, что ему благоволят, потому что он был сыном президента — Фабио Капелло признавался, что его «поощряют» ставить его в состав, но тот провел лишь 35 матчей в Примере и сделал впечатляющую карьеру в «Малаге». Экс-защитник «Сливочных» Мичел Сальгадо и вовсе женился на дочери Санса Малуле.

Человек, который сделал себя сам, который позже купил «Малагу» и стремился купить «Парму», в результате чего его арестовали за то, что он якобы пытался вывезти произведения искусства из страны в качестве авансового платежа, Санс боролся с обвинениями в мошенничестве и был оштрафован за уклонение от уплаты налогов в 2018 году. Он начинал как мальчик-послушник в парикмахерской, построил типографический бизнес, а затем — в недвижимости и строительству, присоединившись к правлению клуба при президенте Рамоне Мендосе, которого он встретил на ипподроме. Поражение против «Барселоны» ускорило отставку Мендосы в ноябре 1995 года, приведя Санса к власти.

Санс с детства был настоящим фанатом «Реала»

Это был функционер своего времени, поколения президентов с большой громкой личностью — настоящих фанатов в ложе для директоров. Тогда президент «Барселоны» Жоан Гаспар, еще один функционер в этом ряду, жаловался на поведение людей на «Бернабеу», говоря, что только уборщица имела приличия. Они боролись друг с другом, но при этом были друзьями, и Гаспар признается, что опустошен в связи с его смертью.

У внушительного, но доступного простым людям человека с любовью кубинских сигар и карточных игр, которые продолжались и ночью с деньгами на кону, у Санса были большие идеи. «У него было видение сократить отставание от Барселоны», — говорил Капелло. «Президент с сильным характером, хороший президент. Он знал футбол, и команда, которую мы создали, была очень, очень хорошей».

«Реал» даже не попал в еврокубки на сезон 1995/1996 годов, поэтому президент мадридцев Капелло и подписал Миятовича, Давора Шукера, Зеедорфа и Роберто Карлоса, которые присоединились к Раулю, Фернандо Редондо и Фернандо Йерро. Затем он выиграл битву у каталонского антагониста за Кристиана Карембё. Мадрид выиграл чемпионат в 1996/97 годах и, хотя Капелло не всегда хорошо ладил с президентом и спустя год вернулся в «Милан», победа в Лиге чемпионов последовала в 1997/98 годах. В 2000 году трофей был снова выигран.

Санс потерял власть из-за кадрового нетерпения

Если посмотреть на стартовые составы в этих финалах, то в обоих сыграли только Рауль, Редондо и Роберто Карлос, что является красноречивым. Как и тот факт, что сменщик Капелло, Хайнкес, был уволен в течение недели после завоевания первого за 32 года Кубка чемпионов. С этой командой по прозвищу «Состав Феррари» было сложно справиться, и немецкий тренер сдался, будучи «съеденным заживо», как позже выразился Санс.

Несмотря на европейский успех, у «Сливочных» возникали проблемы в чемпионате страны: они были четвертыми, вторыми и пятыми в 1998, 1999 и 2000 годах соответственно, и это были нестабильные времена. Хорхе Вальдано, Арсенио Иглесиас, Капелло, Хайнкес, Хосе Антонио, Гус Хиддинк, Джон Тошак и Висенте Дель Боске — за пять лет у Санса было восемь тренеров и даже больше игроков.

Стив Макманаман был чрезвычайно успешным подписанием, но другие — не были. Функционер описывал покупку Николя Анелька за огромные тогда 22,3 млн фунтов, как «красивое безумие», но многие считали, что он лишь наполовину прав. Когда Флорентино Перес победил его на выборах в 2000 году, это случилось из-за обещания подписать Луиша Фигу и контролировать голосование по почте, а также — вследствие восприятия финансового и институционального кризиса.

Санс — президент-легенда «Реала»

Произошла внутренняя битва за власть, которая причинила боль Сансу, и долг вырос почти до 300 миллионов евро. Он всегда настаивал на том, что данные обвинения не соответствуют действительности, и ему было трудно смириться с тем, что он проиграл выборы сразу после того, как выиграла две Лиги чемпионов за три года.

«История поставит меня на мое законное место», — сказал он однажды. Этим местом был Амстердам в 1998 году — картина, которую Санс видел каждое утро в течение 22 лет. «Я могу умереть счастливым», — сказал он в тот вечер. 0