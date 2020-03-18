От Салаха до Месси. Главные активы топ-10 самых ценных клубов Европы

Успех в современном футболе часто продиктован деньгами. Или, другими словами, наибольшие достижения покоряются команда, которые и стоят дороже остальных.

В последниенесколько месяцев Футбольная обсерватория CIES, которая занимается научной аналитикой футбола, подготовила интересные финансовые отчеты. В январе они опубликовали список из 166 футболистов из топ-5 чемпионатов, которые стоят более 50 миллионов фунтов стерлингов, исходя из предполагаемой трансферной стоимости каждого игрока.

В марте они оценили каждый клуб в топ-5 лигах по стоимости. Цифры формировались путем суммирования 20 самых ценных игроков в каждой команде. О чем нам говорят результаты? Мы взяли 10 самых ценных игроков из 10 самых ценных клубов Европы — от «Ливерпуля» до «Ювентуса».

1. «Ливерпуль», Мохаммед Салах

Общая стоимость состава клуба: 1,41 млрд евро

Ориентировочная стоимость потенциального трансфера Салаха: 175,1 млн евро

Неудивительно, что Садио Мане лишь минимально отстал от Салаха (155,6 млн евро). Тем не менее, именно египтянин — самый главный актив «красных». Он забил 91 гол в 144 матчах за клуб в АПЛ и однозначно этого заслуживает.

У «Ливерпуля» в команде также самый дорогой вратари — Алиссон (87 млн евро). А еще есть самые ценные защитники — Вирджил ван Дейк (93 млн евро) и Трент Александер-Арнольд (110 млн евро).

2. «Манчестер Сити», Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Общая стоимость состава клуба: 1,36 млрд евро

Ориентировочная стоимость потенциального трансфера Стерлинга: 223,7 млн евро

Как и его клуб, Стерлинг пережил странный сезон с точки зрения игровой формы, однако его ценник все равно остается космический. Почему? Ему только 25 лет, а прогрессировать вингер продолжает каждый год.

Ближайший преследователь из партнеров Рахима — Габриэль Жезус (115,6 млн евро).

3. «Барселона», Лионель Месси

Лионель Месси globallookpress.com

Общая стоимость состава клуба: 1,17 млрд евро

Ориентировочная стоимость потенциального трансфера Месси: 125,5 млн евро

По меркам нападающих, Месси уже находится на казате карьеры — в июне ему исполнится 33 года. Тем не менее, Лионель по-прежнему остается MVP «Барселоны», и для этого есть все основания. Шестикратный обладатель «Золотого мяча», по сути, бесценен для каталонцев, достижения которых во многом стали возможными благодаря феноменальной стабильности своего капитана.

В обозримом будущем существует вероятность, что Месси обойдет его напарник по атаке Антуан Гризманн (123,6 млн евро).

4. «Реал», Эден Азар

Эден Азар globallookpress.com

Общая стоимость состава клуба: 1,1 млрд евро

Ориентировочная стоимость потенциального трансфера Азара: 90,3 млн евро

«Реал» — из тех клубов, который стремится состоять почти исключительно из суперзвезд, поэтому довольно удивительно, что сейчас в команде нет игроков дороже 90 млн евро. Хотя стоит отметить, что общая стоимость команды все равно очень высокая.

Азар, разумеется, способен и перешагнуть отметку в 100 млн евро, если его травмы останутся позади.

5. «Челси», Тэмми Абрахам

Тэмми Абрахам globallookpress.com

Общая стоимость состава клуба: 1 млрд евро

Ориентировочная стоимость потенциального трансфера Абрахама: 103,1 млн евро

Прекрасно то, что Абрахам, который стоит сейчас больше ста миллионов, совсем недавно играл на правах аренды за «Астон Виллу» в Чемпионшипе. Это было в прошлом сезоне! Его английский паспорт и героические голы за «Челси» сделали Абрахама ключевым активом для лондонцев.

Другой англичанин на «Стэмфорд Бридж», Мейсон Маунт (94,1 млн), также продвигается к отметке в 100 миллионов.

6. «Манчестер Юнайтед», Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Общая стоимость состава клуба: 1 млрд евро

Ориентировочная стоимость потенциального трансфера Рашфорда: 134,4 млн евро

В этом сезоне Рашфорд снова ощутил рост собственной репутации, помогая команде добывать результат, но все испортила травма спины. Тем не менее, одна лишь цена нападающего помогла манкунианцам оказаться так высоко в рейтинге.

Все остальные футболисты «МЮ» и близко не подходят к Рашфорду. Даже Поль Погба сейчас стоит всего 80 миллионов — меньше, чем клуб заплатил за француза в 2016-м году.

7. «Пари Сен-Жермен», Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Общая стоимость состава клуба: 979 млн евро

Ориентировочная стоимость потенциального трансфера Мбаппе: 265,2 млн евро

По оценкам CIES, Мбаппе возглавляет список самых дорогих футболистов Европы. Его возраст определенно играет важнейшую роль. Нападающему всего 21 год — в будущем он может стать еще лучше, а это очень аппетитная перспектива, учитывая, что уже сейчас Мбаппе — игрок мирового класса.

Далее у парижан идет Неймар, который на целых 165 миллионов дешевле француза.

8. «Атлетико» Мадрид, Жоау Фелиш

Жоау Фелиш globallookpress.com

Общая стоимость состава клуба: 836 млн евро

Ориентировочная стоимость потенциального трансфера Фелиша: 100,6 млн евро

Фелиш прошлым летом стал вторым по стоимости молодым игроком мира, что по понятным причинам делает его самым ценным футболистом «Атлетико».

После прекрасного старта в Испании, прогресс португальца несколько притормозился. Однако у него все еще есть огромный потенциал.

9. «Тоттенхэм», Гарри Кейн

Гарри Кейн globallookpress.com

Общая стоимость состава клуба: 787 млн евро

Ориентировочная стоимость потенциального трансфера Кейна: 150,5 млн евро

Окажется ли Кейн в итоге игроком, который посвятил карьеру одному клубу, — будет зависеть от того, сможет ли какой-то из европейских топ-клубов выкупить форварда у «шпор». Статистика нападающего говорит о том, что его однозначно попытаются забрать у лондонцев. Однако у Гарри бывают травмы — это может несколько упростить задачу «Тоттенхэма» по удерживанию своей звезды.

Деле Алли (95,6 млн евро) находится в похожей ситуации. Он очень ценен для «Тоттенхэма», но ему не хватает стабильности и крепкого здоровья.

10. «Ювентус», Пауло Дибала

Пауло Дибала globallookpress.com

Общая стоимость состава клуба: 783 млн евро

Ориентировочная стоимость потенциального трансфера Дибалы: 91,2 млн евро

Прошлым летом аргентинец был близок к том, чтобы покинуть «Ювентус», однако этого не произошло, а сейчас Дибала является важным звеном команды на поле.

То, что он стоит дороже, чем его стареющий партнер по атаке Криштиану Роналду (80,3 млн евро), говорит о многом. 0