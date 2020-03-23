Трансферный дайджест. 17-23 марта

Рауль Хименес

«Вулверхэмптон», нападающий, 28 лет

Мексиканский форвард английского «Вулверхэмптона» Рауль Хименес стал новым выбором Зидана, который хочет пристроить игрока в напарники Кариму Бензема, сообщает испанское издание AS.

Мексиканец должен заменить сербского нападающего Реала Луку Йовича, игра которого, не внушает доверия — в 24 матчах за «Реал Мадрид» серб забил лишь 2 мяча.

По данным издания, Зинедин Зидан желает видеть Хименеса в напарниках у Карима Бензема. Зидан надеется, что руководители клуба смогут отпустить из команды Мариано Диаса и отдать в аренду Йовича, вместо которого, уже летом должны подписать мексиканского форварда.

Рауль Хименес был бы счастлив вернуться в столицу Испании, где он провел целый сезон в «Атлетико», но не смог адаптироваться, забив только один гол в 28 играх.

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Издание Don Balon утверждает, что нападающий «Вулверхэмптона» также интересен «Атлетико». «Вулверхэмптон» вряд ли захочет расстаться с игроком, к которому ранее проявлял интерес «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил изданию Excelsior директор «волков» Расселл Джонс, с момента покупки Хименеса у «Бенфики» фан-база клуба в Мексике выросла на 500 процентов и по численности в пять раз превзошла британскую.

Также руководство «Вулверхэмптона» ценит представительскую роль форварда, его влияние на маркетинговую и бизнес-стратегию клуба. Довольны и выступлениями игрока.

В настоящее время Хименес проводит отличный сезон в «Вулверхэмптоне», забив 13 мячей и отдав 6 голевых передач за 28 матчей АПЛ.

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С момента прибытия в Премьер-лигу, он забил 39 голов в течение почти двух сезонов. По версии Transfermarkt, Хименес оценивается в 50 млн. евро.

Наш прогноз: «Вулверхэмптон»

Алекс Теллес

«Порту», защитник, 27 лет

Алекс Теллес globallookpress.com

Левый защитник «Порту» Алекс Теллес привлек внимание «Барселоны», сообщает издание Sport.es.

Каталонцы рассматривают возможность приобретения 27-летнего бразильца с итальянским паспортом по окончании сезона и уже контактировали с окружением игрока.

Ранее сообщалось, что им интересуется «Челси». По информации Goal.com, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард намерен усилить позицию левого защитника в летнее трансферное окно.

Крайний защитник «Лестера» Бен Чилуэлл — приоритетный выбор 41-летнего специалиста, однако предполагается, что «Челси» будет тяжело приобрести игрока. В случае неудачи лондонцы попробуют подписать Теллеса.

В январе сообщалось, что «Ювентус» был заинтересован в трансфере Алекса Теллеса. По мнению СМИ, «бьянконери» рассматривали правого защитника «Порту» как альтернативу Алексу Сандро.

Защитник отказывается продлевать с «Порту» контракт, срок которого истекает в июне 2021 года. Отступные за Теллеса составляют 40 млн евро.

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В текущем сезоне португальского чемпионата Алекс Теллес провел 23 матча, отметившись 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Наш прогноз: «Барселона»

Корантен Толиссо

«Бавария», полузащитник, 25 лет

Корантен Толиссо globallookpress.com

Полузащитником «Баварии» Корантеном Толиссо заинтересовался туринский «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Бавария» летом планирует расстаться с игроком, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и получить дополнительные средства на усиление состава.

Помимо «бьянконери» претендовать на хавбека готовы «Наполи», «Челси» и «Интер», который намерен еще укрепить центр поля, несмотря на покупку в январе Кристиана Эриксена.

Сделка оценивается в 35 миллионов евро, однако сложность для «Интера» может представлять высокая зарплата хавбека — 7 миллионов в год.

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«Бавария» купила Толиссо у «Лиона» летом 2017 года за 41 миллион евро, установив свой трансферный рекорд. В текущем сезоне хавбек сыграл в 13 матчах Бундеслиги, забив 1 мяч и сделав 2 ассиста.

Наш прогноз: «Бавария»

Эван Ндика

«Айнтрахт», защитник, 20 лет

Эван Ндика globallookpress.com

Центральный защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Ндика по окончании сезона может сменить клуб.

По данным Sky Sports 20-летним игроком молодежной сборной Франции интересуются «Ливерпуль», «Арсенал», «Валенсия», «Севилья», «Интер» и «Милан».

Летом 2018 года 18-летний Ндика перешел в немецкий клуб из «Осера», за который провел 12 матчей в Лиге 2. Сумма трансфера составила 5,5 млн евро. Спустя год игрок был признан самым дорогим ЦЗ мира до 20 лет по версии CIES — его цена перевалила за 30 млн.

Контракт Ндика с немецким клубом рассчитан до 2023 года. В данный момент Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 млн евро.

Наш прогноз: «Айнтрахт»

Чиро Иммобиле

«Лацио», нападающий, 30 лет

Чиро Иммобиле globallookpress.com

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле заинтересовал английский «Эвертон», сообщает 90min.

По данным издания, на переход 30-летнего форварда рассчитывает лично главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти.

Анчелотти недоволен выбором игроков в атаке и хочет усилить эту линию. Он надеется, что соотечественника из «Лацио» удастся уговорить на переход в Англию летом.

В нынешнем сезоне Иммобиле забил за «Лацио» 27 голов за 26 матчей Серии А и является лучшим бомбардиром не только домашнего турнира, но и топ-5 лиг Европы.

Наш прогноз: «Лацио»

Пау Торрес

«Вильярреал», защитник, 23 года

Пау Торрес globallookpress.com

«Барселона» начала переговоры о трансфере защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает Diario Sport.

В каталонском клубе понимают, что необходимо усилить оборону. «Барса» хочет продать защитника Самюэля Умтити этим летом и приобрести вместо него перспективного левоногого защитника.

«Барселона» уже ведет переговоры с «Вильярреалом» и Торресом по поводу возможного перехода, однако отмечается, что у каталонского клуба есть и другие варианты усиления.

Сообщается, что спортивный отдел «Барселоны» следил за левоногими защитниками, выступающими в Европе, на протяжении нескольких месяцев. Клуб составил список из 5 или 6 возможных новичков.

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Однако спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль был поражен прогрессом Торреса и хочет приобрести его. Отмечается, что «Барселона» ценит то, что у Торреса есть опыт игры и в Испании, и на международном уровне.

В контракте 23-летнего защитника прописана сумма выкупа в 50 млн евро, но в «Барсе» понимают, что не смогут заплатить столько.

«Вильярреал» не намерен снижать цену, однако руководители «Барселоны» знают, что Торрес мечтает играть за каталонский клуб, и надеются, что это повлияет на ход переговоров.

Зимой сообщалось об интересе со стороны «Манчестер Сити» к игроку, который только в ноябре дебютировал в основе своей команды.

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В этом сезоне Торрес провел за «Вильярреал» 24 матча в Ла Лиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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Аркадиуш Милик

«Наполи», нападающий, 26 лет

Аркадиуш Милик globallookpress.com

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик попал в сферу интересов «Милана», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «россонери» подыскивают нового нападающего на случай, если по окончании сезона команду покинет Златан Ибрагимович.

Утверждается, что именно в поляке «Милан» видит потенциальную замену 38-летнему шведу.

При этом, сам Милик не хочет продлевать действующий контракт с «Наполи», и будет готов присоединиться к «Милану», если получит гарантии постоянной игровой практики.

Также добавляется, что в сделку может быть включен полузащитник «россонери» Хакан Чалханоглу.

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