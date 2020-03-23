Трансферный дайджест. 17-23 марта

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    Рауль Хименес
    Рауль Хименес
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Рауль Хименес

    «Вулверхэмптон», нападающий, 28 лет

    Мексиканский форвард английского «Вулверхэмптона» Рауль Хименес стал новым выбором Зидана, который хочет пристроить игрока в напарники Кариму Бензема, сообщает испанское издание AS.

    Мексиканец должен заменить сербского нападающего Реала Луку Йовича, игра которого, не внушает доверия — в 24 матчах за «Реал Мадрид» серб забил лишь 2 мяча.

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    • По данным издания, Зинедин Зидан желает видеть Хименеса в напарниках у Карима Бензема. Зидан надеется, что руководители клуба смогут отпустить из команды Мариано Диаса и отдать в аренду Йовича, вместо которого, уже летом должны подписать мексиканского форварда.

    Рауль Хименес был бы счастлив вернуться в столицу Испании, где он провел целый сезон в «Атлетико», но не смог адаптироваться, забив только один гол в 28 играх.

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    Издание Don Balon утверждает, что нападающий «Вулверхэмптона» также интересен «Атлетико». «Вулверхэмптон» вряд ли захочет расстаться с игроком, к которому ранее проявлял интерес «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщил изданию Excelsior директор «волков» Расселл Джонс, с момента покупки Хименеса у «Бенфики» фан-база клуба в Мексике выросла на 500 процентов и по численности в пять раз превзошла британскую.

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    • Также руководство «Вулверхэмптона» ценит представительскую роль форварда, его влияние на маркетинговую и бизнес-стратегию клуба. Довольны и выступлениями игрока.

    В настоящее время Хименес проводит отличный сезон в «Вулверхэмптоне», забив 13 мячей и отдав 6 голевых передач за 28 матчей АПЛ.

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    С момента прибытия в Премьер-лигу, он забил 39 голов в течение почти двух сезонов. По версии Transfermarkt, Хименес оценивается в 50 млн. евро.

    Наш прогноз: «Вулверхэмптон»

    Алекс Теллес

    «Порту», защитник, 27 лет

    Алекс Теллес

    Левый защитник «Порту» Алекс Теллес привлек внимание «Барселоны», сообщает издание Sport.es.

    Каталонцы рассматривают возможность приобретения 27-летнего бразильца с итальянским паспортом по окончании сезона и уже контактировали с окружением игрока.

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    • Ранее сообщалось, что им интересуется «Челси». По информации Goal.com, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард намерен усилить позицию левого защитника в летнее трансферное окно.

    Крайний защитник «Лестера» Бен Чилуэлл — приоритетный выбор 41-летнего специалиста, однако предполагается, что «Челси» будет тяжело приобрести игрока. В случае неудачи лондонцы попробуют подписать Теллеса.

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    В январе сообщалось, что «Ювентус» был заинтересован в трансфере Алекса Теллеса. По мнению СМИ, «бьянконери» рассматривали правого защитника «Порту» как альтернативу Алексу Сандро.

    Защитник отказывается продлевать с «Порту» контракт, срок которого истекает в июне 2021 года. Отступные за Теллеса составляют 40 млн евро.

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    В текущем сезоне португальского чемпионата Алекс Теллес провел 23 матча, отметившись 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Корантен Толиссо

    «Бавария», полузащитник, 25 лет

    Корантен Толиссо

    Полузащитником «Баварии» Корантеном Толиссо заинтересовался туринский «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    «Бавария» летом планирует расстаться с игроком, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и получить дополнительные средства на усиление состава.

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    • Помимо «бьянконери» претендовать на хавбека готовы «Наполи», «Челси» и «Интер», который намерен еще укрепить центр поля, несмотря на покупку в январе Кристиана Эриксена.

    Сделка оценивается в 35 миллионов евро, однако сложность для «Интера» может представлять высокая зарплата хавбека — 7 миллионов в год.

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    «Бавария» купила Толиссо у «Лиона» летом 2017 года за 41 миллион евро, установив свой трансферный рекорд. В текущем сезоне хавбек сыграл в 13 матчах Бундеслиги, забив 1 мяч и сделав 2 ассиста.

    Наш прогноз: «Бавария»

    Эван Ндика

    «Айнтрахт», защитник, 20 лет

    Эван Ндика

    Центральный защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Ндика по окончании сезона может сменить клуб.

    По данным Sky Sports 20-летним игроком молодежной сборной Франции интересуются «Ливерпуль», «Арсенал», «Валенсия», «Севилья», «Интер» и «Милан».

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    • Летом 2018 года 18-летний Ндика перешел в немецкий клуб из «Осера», за который провел 12 матчей в Лиге 2. Сумма трансфера составила 5,5 млн евро. Спустя год игрок был признан самым дорогим ЦЗ мира до 20 лет по версии CIES — его цена перевалила за 30 млн.

    Контракт Ндика с немецким клубом рассчитан до 2023 года. В данный момент Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 млн евро.

    Наш прогноз: «Айнтрахт»

    Чиро Иммобиле

    «Лацио», нападающий, 30 лет

    Чиро Иммобиле

    Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле заинтересовал английский «Эвертон», сообщает 90min.

    По данным издания, на переход 30-летнего форварда рассчитывает лично главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти.

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    • Анчелотти недоволен выбором игроков в атаке и хочет усилить эту линию. Он надеется, что соотечественника из «Лацио» удастся уговорить на переход в Англию летом.

    В нынешнем сезоне Иммобиле забил за «Лацио» 27 голов за 26 матчей Серии А и является лучшим бомбардиром не только домашнего турнира, но и топ-5 лиг Европы.

    Наш прогноз: «Лацио»

    Пау Торрес

    «Вильярреал», защитник, 23 года

    Пау Торрес

    «Барселона» начала переговоры о трансфере защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает Diario Sport.

    В каталонском клубе понимают, что необходимо усилить оборону. «Барса» хочет продать защитника Самюэля Умтити этим летом и приобрести вместо него перспективного левоногого защитника.

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    • «Барселона» уже ведет переговоры с «Вильярреалом» и Торресом по поводу возможного перехода, однако отмечается, что у каталонского клуба есть и другие варианты усиления.

    Сообщается, что спортивный отдел «Барселоны» следил за левоногими защитниками, выступающими в Европе, на протяжении нескольких месяцев. Клуб составил список из 5 или 6 возможных новичков.

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    Однако спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль был поражен прогрессом Торреса и хочет приобрести его. Отмечается, что «Барселона» ценит то, что у Торреса есть опыт игры и в Испании, и на международном уровне.

    В контракте 23-летнего защитника прописана сумма выкупа в 50 млн евро, но в «Барсе» понимают, что не смогут заплатить столько.

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    • «Вильярреал» не намерен снижать цену, однако руководители «Барселоны» знают, что Торрес мечтает играть за каталонский клуб, и надеются, что это повлияет на ход переговоров.

    Зимой сообщалось об интересе со стороны «Манчестер Сити» к игроку, который только в ноябре дебютировал в основе своей команды.

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    В этом сезоне Торрес провел за «Вильярреал» 24 матча в Ла Лиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

    Наш прогноз: «Вильярреал»

    Аркадиуш Милик

    «Наполи», нападающий, 26 лет

    Аркадиуш Милик

    Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик попал в сферу интересов «Милана», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    По данным источника, «россонери» подыскивают нового нападающего на случай, если по окончании сезона команду покинет Златан Ибрагимович.

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    • Утверждается, что именно в поляке «Милан» видит потенциальную замену 38-летнему шведу.

    При этом, сам Милик не хочет продлевать действующий контракт с «Наполи», и будет готов присоединиться к «Милану», если получит гарантии постоянной игровой практики.

    Также добавляется, что в сделку может быть включен полузащитник «россонери» Хакан Чалханоглу.

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