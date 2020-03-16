Трансферный дайджест. 10-16 марта

Иван Перишич

«Интер», полузащитник, 31 год

Мюнхенская «Бавария» может выкупить хорватского хавбека Ивана Перишича у миланского «Интера», сообщает FcInterNews.

Немецкий клуб всерьез рассматривает возможность выкупа летом вице-чемпиона мира 2018 года, несмотря на то, что он получил серьезную травму на тренировке. Сумма сделки — 20 млн евро.

«Бавария» хочет сохранить Перишича, а хавбек выразил желание остаться в немецком клубе.

В этом сезоне Перишич провел за «Баварию» 15 матчей в Бундеслиге, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: «Бавария»

Альфонс Ареоля

«Пари Сен-Жермен», вратарь, 27 лет

Альфонс Ареоля globallookpress.com

Вратарь Альфонс Ареоля, выступающий за «Реал» на правах аренды, может быть выкуплен мадридцами у ПСЖ, сообщает As.

По данным издания, Ареоля убедил главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана в своей полезности в качестве второго голкипера, и «Реал» может оставить его в команде.

Одним из факторов при принятии решения будет то обстоятельство, что Андрей Лунин, рассматривавшийся «Реалом» в качестве будущего запасного вратаря, получал недостаточно игрового времени во время аренды в «Вальядолиде».

Напомним, основным вратарем «Реала» является Тибо Куртуа, получивший мышечную травму в матче с «Бетисом» в начале марта.

Статистика Ареоля в «Реале» выглядит достойно: из восьми матчей при нем было выиграно шесть, сыгран вничью один и проиграна одна встреча.

С момента перехода в клуб француз пропустил 12 голов и провел два «сухих» матча — игру Ла Лиги против «Осасуны» и матч Кубка Короля с «Сарагосой».

Календарь и таблица испанской Примеры

ПСЖ тоже не против отпустить Ареоля, поскольку рассчитывает приобрести голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

Наш прогноз: «Реал»

Андреа Белотти

«Торино», форвард, 26 лет

Андреа Белотти globallookpress.com

Форвард «Торино» Андреа Белотти попал в сферу интересов «Наполи», сообщает Calciomercato.com.

26-летний игрок сборной Италии — приоритетный вариант для главного тренера неаполитанцев Дженнаро Гаттузо в случае ухода Аркадиуша Милика, с которым не могут договориться о новом контракте.

В зимнее трансферное окно форвард туринского клуба входил в шорт-лист мадридского «Атлетико», намеревавшегося усилить линию атаки.

В этом сезоне Белотти в 23 матчах Серии А забил 9 мячей за «Торино» и отдал 2 передаче. Всего за 5 сезонов нападающий наколотил 85 голов за «Гранатовых».

Наш прогноз: «Торино»

Джанлуиджи Доннарумма

«Милан», вратарь, 21 год

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Пари Сен-Жермен», информирует As.

По данным издания, парижане заинтересованы в создании конкуренции Кейлору Навасу и считают итальянца одним из лучших вариантов.

«Милан» намерен продлить соглашение с голкипером, однако его агент Мино Райола требует значительного повышения зарплаты для своего клиента.

Нынешнее соглашение вратаря истекает в 2021 году. Сообщается, что ПСЖ пристально следит за ситуацией и готов удовлетворить финансовые требования игрока и его менеджера.

Кроме ПСЖ на вратаря претендует «Ювентус». По данным Calciomercato туринцы рассматривают два варианта развития событий с воспитанником «Милана».

Календарь и таблица Серии А

Первый — предложить ему контракт предстоящим летом, или же второй — дождаться, когда итальянский голкипер станет свободным агентом и переманить его в клуб в 2021 году.

По данным журналиста Николо Скиры, «Милан» рассматривает возможность продажи вратаря летом.

«Реал», «ПСЖ» и «Челси» интересуются игроком и уже контактировали с его агентом Мино Райолой. Заинтересованные клубы готовы платить Доннарумме 8 миллионов евро в год.

В начале марта Corriere dello Sport сообщал, в случае, если руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан и технический директор «россонери» Паоло Мальдини покинут клуб, то будущее Доннаруммы в нем будет под большим вопросом. Отметим, что «Милан» уже расторг контракт с Бобаном.

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В текущем сезоне Серии А итальянский голкипер принял участие в 24 матчах за «Милан», пропустив 30 мячей. В его активе 9 «сухих» встреч.

Наш прогноз: «Милан»

Деян Ловрен

«Ливерпуль», защитник, 30 лет

Деян Ловрен globallookpress.com

Римский «Лацио» может приобрести защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена, сообщает La Lazio Siamo Noi.

По данным издания, итальянский клуб хочет приобрести защитника, так как Баштуш, скорее всего, покинет команду, не продлив контракт.

Срок контракта 30-летнего хорвата с «Ливерпулем» истекает в 2021 году, а переговоры о продлении соглашения проходят непросто — Деян хочет получать больше игрового времени, но уступает игрокам основного состава.

Скорее всего, Ловрен покинет «Ливерпуль» летом. Как считают в «Лацио», он обладает необходимыми для команды качествами: у него есть харизма и международный опыт.

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«Ливерпуль» потребует за Ловрена 20 млн евро, несмотря на истекающий срок действия соглашения. Кроме того, сейчас хорват зарабатывает 5 млн евро в год. Он будет готов пойти на понижение зарплаты только в случае заключения долгосрочного соглашения.

Также отмечается, что «Милан», «Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются Ловреном. В возвращении хорвата заинтересован и «Лион», за который Ловрен выступал с 2010 по 2013 год.

В этом сезоне Ловрен провел за «Ливерпуль» 9 матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу.

Наш прогноз: «Ливерпуль»

Кай Хавертц

«Байер», полузащитник, 20 лет

Кай Хавертц globallookpress.com

Полузащитник «Байера» Кай Хавертц близок к тому, чтобы сменить клуб — на игрока претендуют «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Барселона».

Как сообщает Sport1, «Байер» хочет получить за 20-летнего хавбека 130 млн евро, включая бонусы.

Отмечается, что «Реал» и «Ювентус» прекратили свой интерес к Хавертцу из-за его высокой стоимости.

В руководстве «Баварии» также сомневаются, что Хавертц стоит этих денег и что он сумеет адаптироваться к игре мюнхенского клуба. Если «Байер» будет настаивать на этой сумме, то «Бавария» откажется от трансфера.

Календарь и таблица Бундеслиги

При этом, главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик является большим поклонником таланта Хавертца, и он борется за осуществление этой сделки.

В этом сезоне Хавертц провел за «Байер» 22 матча в Бундеслиге, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

Наш прогноз: «Байер»

Луис Фелипе

«Лацио», защитник, 22 года

Луис Фелипе globallookpress.com

Защитник «Лацио» Луис Фелипе заинтересовал «Барселону» — каталонцы внимательно следили за выступлениями игрока перед тем, как Серия А была приостановлена из-за распространения коронавируса.

Представители «Барселоны» посещали как матчи «Лацио» в Риме, так и выездные встречи «орлов» с «Пармой» (1:0) и «Дженоа» (3:2), сообщает Corriere dello Sport.

Контракт защитника рассчитан до 30 июня 2022 года, и итальянцы намерены активизировать переговоры о его продлении. В настоящий момент зарплата бразильца составляет менее 1 миллиона евро.

Сообщается, что игрок не прочь остаться в «Лацио», однако рассчитывает на улучшение условий.

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По информации Football Italia, в случае, если «Барселона» попробует подписать игрока, он может обойтись ей примерно в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Луис Фелипе провел за «Лацио» 19 матчей в Серии А и забил 1 гол.

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