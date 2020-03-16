Ударная восьмиминутка. «Локо» вырвался на второе место в РПЛ

Московский «Локомотив» в выездном матче 22-го тура чемпионата России обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Все свои голы «железнодорожники» забили в концовке первого тайма в течение восьми минут. «Желто-синие» ответили единственным точным ударом с пенальти в исполнении Ивелина Попова на 64-й минуте. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Пляжный футбол

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак позволил себе покритиковать газон в Ростове-на-Дону, который больше подходил для игры в пляжный футбол.

«Поле в Ростове, как и неделей ранее, совершенно не радовало внешним видом, изобилуя подозрительными проплешинами, особенно на той половине поля, где в первом тайме располагались ворота Маринато Гилерме. Газон выглядел очень коротким и буквально утопал в песке, что было очевидно даже при обычном беге футболистов, не говоря уже об ударах по мячу, вызывавших целую песочную волну. Зачастую футболисты скользили по полю, если так можно выразиться.

Как следствие, играть в комбинационный футбол на таком поле играть было крайне затруднительно. Поэтому ростовчане, завладев мячом, предпочитали верхом доставлять мяч в штрафную и пытать счастья дальними ударами. Любое более сложное действие грозило потерей в любой момент из-за поехавшей опорной ноги. Не знаю, насколько такой "газон" травмоопасен, но на качестве футбола он, безусловно, сказывается самым негативным образом. Имеет ли смысл вообще разрешать играть в таких условиях? Вопрос к РФС.

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Доволен дисциплиной наших игроков на поле, самоотдачей, качеством игры. Хотя на таком поле сложно было сыграть в тот футбол, который мы показали. Состояние поле было для меня неожиданным. В прошлом году оно было идеальным, когда мы здесь играли. Не было задумки отдавать мяч, просто соперник его забрал. Они активно атаковали, хорошо играл Гильерме. Мы же играли на выезде, болельщики хозяев активно поддерживали.

Так что по большей части игра напоминала не столько большой футбол, сколько пляжный. Показательно, что первый голевой момент был создан подачей Алексея Козлова — Ивелин Попов выпрыгнул выше всех и угодил в перекладину. Следом Эльдор Шомуродов уларом слета из штрафной завершал заброс Романа Еременко из глубины. Собственно, и счет был открыт очень по-пляжному — Гжегож Крыховяк слета пальнул метров с 30. Транзитом через штангу, руку и лицо Сергея Песьякова мяч оказался в сетке», — подчеркивает Зибрак.

Ударная восьмиминутка

Журналист «Чемпионата» Богдан Горбунов заострил внимание на том факте, что «Локомотиву» понадобилось всего восемь минут, чтобы снять все вопросы о победителе.

«Голевая феерия "железнодорожников" началась с невероятного дальнего удара Крыховяка. Польский полузащитник с левой ноги зарядил метров с 30 по воротам. Мяч полетел по дуге и попал в штангу, от которой угодил в спину Песьякову и затем пересёк линию ворот.

Чуть позже Крыховяк стал уже ассистентом. Хавбек отдал пас Жемалетдинову, а тот в касание точно покатил мяч в дальний угол.

Спустя четыре минуты "Локо" убежал в очередную контратаку, которую в итоге завершил Крыховяк. После прострела Рыбуся Гжегож с убойной позиции "расстрелял" Песьякова.

Под конец тайма окончательно приговорить хозяев мог Алексей Миранчук. Убежав в контратаку, он без сопротивления добрался до чужой штрафной, обыграл защитников и пробил в дальний угол. Но на этот раз штанга Песьякова выручила.

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Тридцать минут одна команда создавала моменты, только не реализовывала — не хватало то ли удачи, то ли мастерства, — а другая ударила с тридцати метров и забила. Потом контратака — и с рикошета еще гол. Психологически это стало как ушат холодной воды для игроков. Играешь, делаешь все возможное, и тут из ничего получаешь голы. Психологическая проблема есть, конечно. Заводить команду больше не надо. Команда и так заведенная. Действительно, это может прибить, когда делаешь все правильно, но результата нет. Главное — создавать моменты, завершение придет. Были матчи, когда мы два момента создали — три забили. А сегодня создали восемь и не забили.

Ростовчане ужасно действовали в обороне. Раз за разом проваливались в центре полузащиты и обороны, чем с удовольствием пользовались гости. "Локомотив" же, наладив контратакующую игру, добился результата. В том числе благодаря фантастическому хладнокровию в завершающей стадии атак», — отмечает Горбунов.

«Ростов» гнул свою линию

Антон Мозговой в своем материале для rusfootball.info похвалил «Ростов» за упорство во втором тайме, когда хозяева смогли отличиться, но не спастись от поражения.

«Интересно, что в перерыве говорил своим игрокам Карпин. "Ростов" не заслуживал критики, но умудрился оказаться на грани катастрофы. После перерыва южане продолжали гнуть свою линию. И на 64-й минуте им удалось отыграть один мяч, реализовав пенальти. Точный удар в свой актив занёс Ивелин Попов. Но вернуться в игру "Ростову" так и не удалось. Хоть южане и владели преимуществом, но оборона "Локо" больше сбоев не давала.

"Локомотив" одержал важную победу, которая вывела "железнодорожников" на второе место. "Ростов" теперь отстаёт от "Локо" и "Краснодара" на три очка, а дальше располагается забуксовавший ЦСКА.

Матиас Норманн Полузащитник «Ростова» Возможно, мы чуть-чуть потеряли концентрацию, где-то не хватило везения. Сейчас трудно объяснить это все, думаю, тренерский штаб разберет все ошибки. Считаю, что, кроме тех восьми минут в первом тайме, все остальное время мы играли в хороший футбол. Валерий Георгиевич такого же мнения. Нам нужно продолжать играть в свой футбол, и тогда все будет хорошо.

Главный вопрос — что дальше. Похоже, что в чемпионате России наступает пауза, связанная с угрозой распространения коронавируса. О приостановке турнира должны объявить 17 марта. На вынужденную паузу уходим фактически при таких же раскладах, как и перед возобновлением чемпионата страны весной», — замечает Мозговой.

Сбитый прицел

Сергей Иванов в блоге на soccer.ru заметил, что «Ростов» нанес больше ударов по воротам, чем соперник, но это не принесло ему выгоды.

«Очевидное преимущество по ударам, его же можно считать и преимуществом по явным голевым моментам. Другое дело, что "Локомотив" забивал чаще из неявных. То есть сама "явность" не выступает обязательным залогом остроты и результативности.

"Железнодорожники" полагались на индивидуальное мастерство, а ростовчан можно разве что пожурить за недостаточную цепкость в средней зоне, откуда били Крыховяк и Жемалетдинов в первых двух голах, которая просела, когда в штрафной освободилось пространство для третьего гола.

Илья Геркус Экс-президент «Локомотива» Гжегож, конечно, огонь. Мы с Эриком Штоффельсхаусом, конечно, представляли, что он крут, но что настолько крут... Просто браво! Снимаю виртуальную шляпу! Ну и остальные хороши, тоже. ЮП, респект!

Чаще всех же бил Попов — семь попыток у него. Пять раз бил Шомуродов, четыре — Норманн. У "Локомотива" по три попытки имели Жемалетдинов и Крыховяк. Кстати, дважды Алексей Миранчук попадал в каркас ворот "Ростова", а хозяева сотрясали чужой каркас один раз», — говорит Иванов.

Ожидание паузы

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев немного расстроился из-за того, что российский футбол уйдет на вынужденную паузу.

«Как же жаль, что во вторник российский чемпионат, по нашей информации, отправят на паузу. Взять хотя бы 22-й тур. Одно удовольствие следить за возрождением Кокорина, "Динамо" впервые за восемь лет выиграло в Грозном, при этом уступая по ходу встречи, "Спартак" выгрызает три очка в Оренбурге, а "Зенит" куражится после двух сухих матчей.

Мало? В Ростове второй уик-энд подряд — феерия даже на скверном газоне. Неделю назад ЦСКА едва не спасся вдевятером после счета 1:3, теперь же Валерий Карпин бился с Юрием Семиным за то, чтобы уйти на вероятную паузу в чемпионате на второй строчке. Вместе с "Краснодаром".

Анатолий Мещеряков Председатель совета директоров «Локомотива» Сделали важный шаг, завоевали очень нужные три очка в игре с прямым конкурентом. Все действовали самоотверженно. Спасибо команде и тренерскому штабу. Все в чемпионской гонке. Она продолжается. Мяч круглый. В футболе все возможно. Я ведь вам уже говорил, что наша команда в этом составе готова бороться за самые высокие места.

Почти до конца первого тайма казалось, что притязания "Ростова" на прямую путевку в Лигу чемпионов куда существеннее. Так дончане вдавили москвичей в их штрафную площадь, что любо-дорого посмотреть. "Железнодорожники" не могли перейти центр поля, высокий прессинг хозяев убивал ростки атак соперника в зародыше. Это было тотальное доминирование, "Барселона" ее лучших образцов. Вот только концовки решительно не хватало», — пишет Алексеев. 0