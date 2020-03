«Ньюкасл» вернулся в борьбу за плей-офф. «Джетс» заставили замолчать Макларена

Голы, несмотря на пропущенный мяч от, позволили командепобедить. Теперь она отстает от заветного шестого места всего на три очка.

Итак, что мы увидели в данном матче, который можно назвать олицетворением последнего живого футбола на фоне коронавируса.

«Ньюкасл» провел шесть матчей без поражений до того, как в предыдущем туре проиграл «Брисбен Роар» со счетом 0:1, что позволило ему возродить надежны на попадание в плей-офф, о котором в определенный момент он даже перестал мечтать.

Неудача в матче с подопечными Робби Фаулера легко могла заставить «Джетс» впасть в уныние, но, к их чести, они продемонстрировали невероятно смелую и дисциплинированную игру против одной из самых стабильных команд А-Лиги нынешнего сезона.

Фитцджеральд незадолго до перерыва вывел подопечных Карла Робинсона вперед, тогда как оборона «Джетс» действовала надежно и не позволяла сопернику найти свободное пространство для создания моментов. Конечно, вторая по результативности команда А-Лиги сравняла счет, но Угаркович быстро вернул хозяевам минимальное преимущество.

Relive last night's victory with the full highlights here! Fitzy's first Jets goal and Stevey's screamer 🔥 #MadeOfNewcastle pic.twitter.com/V475Kv67FE