«Ньюкасл» вернулся в борьбу за плей-офф. «Джетс» заставили замолчать Макларена

Голы, несмотря на пропущенный мяч от, позволили командепобедить. Теперь она отстает от заветного шестого места всего на три очка.

Итак, что мы увидели в данном матче, который можно назвать олицетворением последнего живого футбола на фоне коронавируса.

1. «Джетс» продолжают борьбу

«Ньюкасл» провел шесть матчей без поражений до того, как в предыдущем туре проиграл «Брисбен Роар» со счетом 0:1, что позволило ему возродить надежны на попадание в плей-офф, о котором в определенный момент он даже перестал мечтать.

Неудача в матче с подопечными Робби Фаулера легко могла заставить «Джетс» впасть в уныние, но, к их чести, они продемонстрировали невероятно смелую и дисциплинированную игру против одной из самых стабильных команд А-Лиги нынешнего сезона.

Фитцджеральд незадолго до перерыва вывел подопечных Карла Робинсона вперед, тогда как оборона «Джетс» действовала надежно и не позволяла сопернику найти свободное пространство для создания моментов. Конечно, вторая по результативности команда А-Лиги сравняла счет, но Угаркович быстро вернул хозяевам минимальное преимущество.

Relive last night's victory with the full highlights here! Fitzy's first Jets goal and Stevey's screamer 🔥 #MadeOfNewcastle pic.twitter.com/V475Kv67FE — NEWCASTLE JETS FC ✈️ (@NewcastleJetsFC) March 23, 2020

Хотя у расположившихся выше команд есть матчи в запасе, «Джетс» все равно сократили отставание от шестого места до трех очков, продолжая борьбу за плей-офф.

2. Молчание Макларена

Джейми Макларен забил четыре гола в двух предыдущих матчах, в том числе оформив хет-трик в победной встрече против «Сентрал Кост Маринерс», что сделало его лидером бомбардирской гонки А-Лиги.

Все ожидали от него голов и в понедельник, но наставник «Ньюкасла» Робинсон, очевидно, хорошо выполнил домашнюю работу, поскольку его подопечные заставили лучшего бомбардира первенства замолчать.

В первом тайме Макларен ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной площади, тогда как после перерыва его дела не сильно улучшились.

Надо отдать должное «Джетс» за то, что они справились с грозным нападающим и, в конечном итоге, одержали победу.

3. Замены не спасли «Сити»

Первая половина встречи была не чем иным, как ужасом для «Мельбурна». Команда Патрика Киснорбо была медлительной и вялой, не могла включить в игру Джейми Макларена, еще и пропустила на последних минутах первого тайма от Фитцджеральда. Что-то надо было менять.

Вскоре после перерыва ассистент главного тренера Киснорбо, который руководил командой в тот момент, когда Эрик Момберт находился в самоизоляции, ввел в игру Флорена Беренгера и Крэйга Нуна, и почти мгновенно «Сити» стал смотреться совершенно иначе. Своими быстрыми передачами «Мельбурн» заставил «Ньюкасл» нервничать. При этом гости выполнили несколько опасных кроссов в штрафную площадь противника.

Это, наконец, принесло дивиденды, когда оба вышедших на замену игрока объединили усилия, чтобы забить гол на 71-й минуте. Беренгер отдал пас направо на Нуна и сразу же побежал к дальней штанге. Нун увидел забегание партнера и сделал идеальный навес, который был замкнут французом.

Нехватка концентрации со стороны «Сити» и вратаря Тома Гловера все-таки лишила «Мельбурн» набранных очков. Мы уверены, что Киснорбо произнес несколько крепких слов в раздевалке, учитывая, что его замены сработали.

4. Глен Мосс добрался до заветной отметки

Проведя 29 матчей за сборную Новой Зеландии, имея более чем 15-летний опыт выступлений на этом уровне, Глен Мосс может быть доволен своей долгой и плодотворной карьерой вратаря в этой части света.

На некоторое время Мосс застрял на отметке в 249 матчей в А-Лиге, но, учитывая планы завершить карьеру в конце сезона, вероятно, он очень хотел сыграть в 250-й встрече.

Будущее нынешнего сезона находится под большим вопросом из-за вспышки коронавируса, а встречу между «Перт Глори» и «Вестер Юнайтед» уже перенесли. В связи с этим Мосс боялся, что ему не суждено добраться до заветной отметки.

Однако главный тренер Робинсон все же выпустил Мосса на замену на последние пять минут игры, позволив 37-летнему ветерану, наконец, сыграть в столь важном матче. Даже тренер «Сити» Киснорбо подбодрил голкипера перед выходом на замену.

Учитывая все, что сейчас происходит в мире, это был замечательный момент, который Мосс оценит, когда его карьера будет официально завершена.

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