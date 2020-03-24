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    Куда лучше перейти Бэйлу?

    Четыре варианта для валлийца

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    Гарет Бэйл
    Гарет Бэйл
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    Гарет Бэйл остается лишним в новом проекте Зидана в «Реале». Рассуждаем о будущем нападающего.

    АПЛ

    После переезда на «Сантьяго Бернабеу» в 2013 году бывший нападающий «Тоттенхэма» выиграл один титул Примеры, Кубок Испании, четыре Лиги чемпионов и испанский Суперкубок, но захочет ли он когда-нибудь присоединиться к перестройке команды Жозе Моуринью? Во время своего пребывания на «Уайт Харт Лейн» Бэйл забил 42 гола в 146 матчах, но это эмоциональное возвращение кажется маловероятным, как никогда.

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    • Его агент Джонатан Барнетт исключил возвращение валлийца во время январского трансферного окна, заявив: «Я так не думаю. У них очень хорошее положение. Когда его контракт истекает, надеюсь, он сядет со мной и его семьей и решит, что он хочет сделать. Гарет очень счастлив в Мадриде. И давайте будем реалистами — большинство клубов вне его лиги в финансовом отношении».

    «Хорошо говорить: "Иди и не обращай внимания на деньги, чтобы где-то играть", но дело не только в деньгах. Речь идет о его образе жизни и детях, которые выросли в Мадриде». Однако «Манчестер Юнайтед» связывают с Гарри Кейном, и, если «Тоттенхэм» потеряет своего капитана, Бэйла можно рассматривать как подходящее краткосрочное решение«.

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    Серия А

    Для "Реала" есть дополнительное осложнение, когда Brexit вступит в силу в январе следующего года, и Бэйл займет в составе место игрока не из ЕС. Но для некоторых европейских клубов он мог представлять собой огромный актив, и после переезда Аарона Рэмси в "Ювентус", может ли он стать следующим футболистом сборной Уэльса в Италии?

    Впечатляющий показатель в 105 голов в 249 матчах в то время, когда он приближается к концу своего седьмого сезона на "Бернабеу", показывает, что у него все еще есть что предложить, и если "Интер" становится убежищем для известных звезд, может ли Бэйл быть следующим?

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    • Он незабываемо блеснул на "Сан Сиро" в составе "Тоттенхэма" во время своего виртуозного выступления в Лиге чемпионов в сентябре 2010 года, сделав хет-трик, который едва не позволил его команде совершить запоминающийся камбек против "Интера" с 0:4 до 3:4.

    По информации El Chiringuito, наставник "нерадзурри" Антонио Конте говорил с исполнительным директором клуба Беппе Мароттой и футбольным директором Пьеро Аусилио прошлым летом о возможности перехода форварда. У "МЮ" и "Челси" — двух клубов, которые ранее проявляли интерес к игроку — теперь, похоже, есть другие трансферные цели, основанные на строительстве команды на будущее, поэтому Конте может получить свободный путь к его подписанию.

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    • МЛС

    В то время, как семья Бэйла обосновывалась в Мадриде, у него возникли проблемы с изучением языка в Испании в течение семи лет, что привело к сложным отношениям с фанатами, но это не было бы проблемой, если бы он отправился в США. Пропустив большую часть сезона 2019/20 либо из-за травмы, либо из-за тактических соображений, он вполне может начать переговоры между своими представителями и франчайзами МЛС.

    "Интер Майами" и "Лос-Анджелес Гэлакси" проявляли интерес к игроку в январе, если верить испанскому медиа El Desmarque. Если президент "Реала" Флорентино Перес и правление клуба примут решение сократить свои расходы, на каком-то этапе карьеры валлийцу может подойти новый проект, если это не случится уже в ближайшем будущем.

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    • Китайская Суперлига

    Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан ранее дал понять, что он ожидает ухода Бэйла, и Китай был его ожидаемым пунктом назначения в июле 2019 года. После возвращения Зидана на "Бернабеу" будущее форварда постоянно подвергалось сомнению, и он отправился в Китай во время трансферного окна прошлым летом, прежде чем его переход в "Цзянсу Сунин" сорвался в последний момент.

    Сообщалось, что с базовой зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю, а также с дополнительными прибыльными бонусами, только некоторые клубы, в том числе и в Китае, могут позволить себе столь внушительный пакет зарплаты. Однако, как и в случае с переездом в МЛС, падение интенсивности и качества для игрока без единого гола в Примере с сентября и всего с тремя матчами в 2020 году будет резким падением для одного из самых высокооплачиваемых футболистов в Европе.

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    • На Евро-2020 со своей национальной сборной Бэйл пробивался без регулярной игровой практики на протяжении всей отборочной кампании, но смена национального чемпионата 12 месяцев назад могло стать плохой ситуацией для Уэльса. Будучи вне поля зрения, теперь у него есть возможность отправиться в Китай в гораздо лучшей форме. 0

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