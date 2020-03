Технологии приходят на помощь. FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup спасет от скуки в отсутствие футбола

Идея о проведении такого турнира пришла в голову представителям скромного британского клуба «Лейтон Ориент». Несмотря на скромность, клуб обладает очень почетным статусом, поскольку он относится к числу старейших футбольных клубов и первых футбольных команд Лондона.

С помощью соцсетей «Ориент» собрали 63 команды со всего мира, дабы создать масштабный турнир и вовлечь в него как можно больше людей. В очень короткие сроки было получено так много заявок, что турнир пришлось расширять до 128 участников.

Идея не уникальная. Подобные турниры уже проводятся. Те же Серия А и Примера провели свои чемпионаты по кибер-футболу, а каждый клуб представляли настоящие профессиональные футболисты. Тем не менее организаторы внесли собственные дополнения в этот проект.

Каждую команду в Ultimate Quaran Team Cup представляет один человек. При этом каждый клуб может выбрать своего футболиста, представителя технической команды или же болельщика.

Выбранный представитель от каждого участника будет играть до самого конца, при этом особенный интерес конечно же вызывают профессиональные футболисты. Да, некоторые игроки приняли предложение поучаствовать.

