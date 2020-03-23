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    Технологии приходят на помощь. FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup спасет от скуки в отсутствие футбола

    О том, что такое FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup и как он устроен

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    Ultimate Quaran-Team Cup Fifa
    Ultimate Quaran-Team Cup Fifa
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    Весь мир охватила пандемия вируса COVID-19. Весь мировой спорт был остановлен, в том числе и футбол — игра миллионов. Однако здесь на помощь пришли компьютерные технологии, которые способны спасти от скуки во время карантина. FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup — это турнир, который призван не только развлечь публику, но и создать благотворительный фонд, средства которого пойдут на борьбу с той самой проблемой, парализовавшей привычную общественную жизнь.

    Скромный инициатор

    Идея о проведении такого турнира пришла в голову представителям скромного британского клуба «Лейтон Ориент». Несмотря на скромность, клуб обладает очень почетным статусом, поскольку он относится к числу старейших футбольных клубов и первых футбольных команд Лондона.

    С помощью соцсетей «Ориент» собрали 63 команды со всего мира, дабы создать масштабный турнир и вовлечь в него как можно больше людей. В очень короткие сроки было получено так много заявок, что турнир пришлось расширять до 128 участников.

    Идея не уникальная. Подобные турниры уже проводятся. Те же Серия А и Примера провели свои чемпионаты по кибер-футболу, а каждый клуб представляли настоящие профессиональные футболисты. Тем не менее организаторы внесли собственные дополнения в этот проект.

    Суть турнира и регламент

    Каждую команду в Ultimate Quaran Team Cup представляет один человек. При этом каждый клуб может выбрать своего футболиста, представителя технической команды или же болельщика.

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    Выбранный представитель от каждого участника будет играть до самого конца, при этом особенный интерес конечно же вызывают профессиональные футболисты. Да, некоторые игроки приняли предложение поучаствовать.

    Итак, после того, как клубы определились с представителем, проводится жеребьевка. Всего должно быть 7 игровых дней, то есть всего 7 потенциальных поединков для каждого участника. Турнир стартует с 1/64 финала:

    1/64 финала — 22 марта — 21:00

    1/32 финала — 24 марта — 21:00

    1/16 финала — 26 марта — 21:00

    1/8 финала — 28 марта — 21:00

    1/4 финала — 30 марта — 21:00

    1/2 финала — 1 апреля — 21:00

    Финал — 3 апреля — 21:00

    Результаты 1/64
    Twitter «Лейтон Ориент»

    Кстати, уже прошел первый раунд турнира. Интересно, что инициаторов из «Кубка карантин» выбил московский «Локомотив». Представлять «железнодорожников» вызвался любитель FIFA Роберт Фахретдинов, более известный как Ufenok77. В итоге виртуальная встреча завершилась со счетом 3:6 в пользу «подопечных» Юрия Семина. В качестве представителя «Лейтона» был выбран вратарь Сэм Саргент.

    Результаты 1/64
    Twitter «Лейтон Ориент»

    Стоит отметить, что оставшиеся поединки 1/64 финала будут сыграны в среду 23 марта.

    Фавориты

    Кубок обрел сильную поддержку и вызвал здоровый интерес. Не остались в стороне и букмекеры. Они предложили собственные котировки на победу команд в турнире, а также дали возможность зрителям определить наиболее вероятных кандидатов.

    Фаворитом в Кубке был выбран «Манчестер Сити». Тем не менее первый раунд «горожане» прошли с трудом.

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    • Также большое внимание уделяют таким участникам как «Норвич», «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич» и «Брайтон», поскольку их представляют профессиональные футболисты Тодд Кантвелл, Андрос Таунсенд, Каллум Робинсон и Нил Мопэй соответственно.

    Однако это не значит, что им все ни по чем. К примеру, ПАОК представлял бывший игрок лондонского «Арсенала» Чуба Акпом. Он проиграл «Мидтьюлланду» 1:2.

    Также далеко, по мнению экспертов, могут зайти «Сандерленд» и «Мансфилд». «Черных кошек» представляет профессиональный игрок в FIFA FUTWIZ Dan. «Мансфилд» «возглавил» профи AC_RedLac, занимающий 257 место в общем рейтинге FIFA 20 на Xbox. Он уже разгромил «Гент» со счетом 1:6.

    Высоко оценивают «Аякс», поскольку у самого клуба есть профессиональная киберкоманда.

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    • Наибольшее низкие коэффициенты были даны на «Манчестер Сити» и «Шеффилд Уэнсдей». Напротив их поставили цифру 6.0. Это основные лошадки, которые, по мнению некоторых букмекеров, имеют больше всего шансов.

    Особенность

    Можно заметить, что в турнире очень много команд из Первой и Второй лиги Англии. И действительно, набирается целый список.

    Уникальность проекта заключается в том, что благодаря донатам клубы будут получать деньги от зрителей, которые по желанию смогут отправлять их во время трансляций в Twitch. Если для богатых клубов это не так важно, то для скромных команда низших дивизионов нынешняя ситуация очень сильно ударит по их финансовому состоянию.

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    • При этом нужно отметить, что 75% всех сборов будут отданы в фонды здравоохранения для борьбы с коронавирусом, собственно из-за которого все это и завели.

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