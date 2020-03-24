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    Спорт vs коронавирус. Хроника 24 марта

    Футбол меняет первоначальные даты возвращения матчей на более отдаленные сроки. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике

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    Пока Австралия и Белоруссия продолжают играть, остальные гадают, когда смогут вернуться, да и смогут ли вообще. LiveSport.Ru продолжает хронику коронавируса в спорте.

    Хроника дня

    08:15 Руководство «Наполи» на своем официальном сайте объявило, что игроки клуба не возобновят тренировки 25 марта из-за пандемии коронавируса.

    07:41 Полузащитник «Манчестер Сити» Педро Порро, который выступает на правах аренды в «Вальядолиде», был оштрафован за нарушение карантина в Испании.

    «Сегодня утром я совершил ошибку и хочу публично извиниться за это. Я поехал на своем автомобиле в центр Вальядолида за чем-то, чего у нас не было дома. Я жил в Боэсильо и не мог получить у нас то, что мне было нужно. Полиция не понимала, что я тут делаю, и выписала штраф. Я максимально уважаю карантин, но сегодня я ошибся и надеюсь, что это поможет другим людям. Хочу извиниться перед полицией Вальядолида», — написал футболист в своем Twitter.

    07:36 Руководство «Барселоны» планирует вернуться к тренировкам 27 апреля, сообщает Diario AS. Ожидается, что сам чемпионат Испании возобновится в середине мая.

    01:20 Глава национального олимпийского комитета (НОК) Японии Ясухиро Ямасита заявил, что в случае если из-за пандемии коронавируса Олимпиада-2020 в Токио будет перенесена по срокам, организация отнесется с пониманием к такому решению.

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    • 01:00 Календарь сезона-2020 «Формулы-1» из-за ситуации с коронавирусом будет сокращен до 15-18 этапов.

    Ранее уже восемь гонок сезона-2020 были перенесены или отменены: Гран-при Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании, Азербайджана и Монако.

    Что было накануне

    МОК все еще в стадии отрицания отмены Токио-2020. В воскресенье чиновники комитета сообщили о паузе в принятии окончательного решения на 4 недели, как 23 марта один из них рассказал, что решение о переносе на год уже принято, осталось его озвучить.

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    • Впрочем, в Германии появилось интересное объяснение, почему МОК тянет с признанием очевидного. Известный разоблачитель допинга в российском спорте журналист Хайо Зеппельт полагает, что Олимпийский комитет специально выжидает время, чтобы от участия в летней Олимпиаде отказалось побольше стран, и тогда решение об отмене стало бы более оправданным в глазах разнообразных спонсоров.

    Уже отказались Канада и Австралия.

    Тем временем в Голландии отложили возвращение футбольного чемпионата до 1 июня. Причем рассматриваются и более радикальные меры: закончить текущий чемпионат как есть, но ни одну команду не отправлять в низший дивизион.

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