Спорт vs коронавирус. Хроника 24 марта

Пока Австралия и Белоруссия продолжают играть, остальные гадают, когда смогут вернуться, да и смогут ли вообще. LiveSport.Ru продолжает хронику коронавируса в спорте.

Хроника дня

08:15 Руководство «Наполи» на своем официальном сайте объявило, что игроки клуба не возобновят тренировки 25 марта из-за пандемии коронавируса.

07:41 Полузащитник «Манчестер Сити» Педро Порро, который выступает на правах аренды в «Вальядолиде», был оштрафован за нарушение карантина в Испании.

«Сегодня утром я совершил ошибку и хочу публично извиниться за это. Я поехал на своем автомобиле в центр Вальядолида за чем-то, чего у нас не было дома. Я жил в Боэсильо и не мог получить у нас то, что мне было нужно. Полиция не понимала, что я тут делаю, и выписала штраф. Я максимально уважаю карантин, но сегодня я ошибся и надеюсь, что это поможет другим людям. Хочу извиниться перед полицией Вальядолида», — написал футболист в своем Twitter.

07:36 Руководство «Барселоны» планирует вернуться к тренировкам 27 апреля, сообщает Diario AS. Ожидается, что сам чемпионат Испании возобновится в середине мая.

01:20 Глава национального олимпийского комитета (НОК) Японии Ясухиро Ямасита заявил, что в случае если из-за пандемии коронавируса Олимпиада-2020 в Токио будет перенесена по срокам, организация отнесется с пониманием к такому решению.

01:00 Календарь сезона-2020 «Формулы-1» из-за ситуации с коронавирусом будет сокращен до 15-18 этапов.

Ранее уже восемь гонок сезона-2020 были перенесены или отменены: Гран-при Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании, Азербайджана и Монако.

Что было накануне

МОК все еще в стадии отрицания отмены Токио-2020. В воскресенье чиновники комитета сообщили о паузе в принятии окончательного решения на 4 недели, как 23 марта один из них рассказал, что решение о переносе на год уже принято, осталось его озвучить.

Впрочем, в Германии появилось интересное объяснение, почему МОК тянет с признанием очевидного. Известный разоблачитель допинга в российском спорте журналист Хайо Зеппельт полагает, что Олимпийский комитет специально выжидает время, чтобы от участия в летней Олимпиаде отказалось побольше стран, и тогда решение об отмене стало бы более оправданным в глазах разнообразных спонсоров.

Уже отказались Канада и Австралия.

Тем временем в Голландии отложили возвращение футбольного чемпионата до 1 июня. Причем рассматриваются и более радикальные меры: закончить текущий чемпионат как есть, но ни одну команду не отправлять в низший дивизион.

УЕФА принял решение отложить финалы ЛЧ и ЛЕ на неопределенный срок. Новый проект окончания сезона ожидается в ближайшее время. 0