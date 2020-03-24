Игроки английских клубов согласились доиграть сезон без зрителей

Игроки клубов АПЛ не против того, чтобы доиграть сезон-2019/20 без зрителей.

«В идеальном мире мы играли бы перед зрителями, но я думаю, что сейчас тот случай, когда у нас нет альтернативы. Игроки реалистичны, мы не в идеальном мире, и футболисты, с которыми я общался, согласны с этим. Футбол — это болельщики.

Но реальное положение дел для подавляющего большинства игроков, особенно для выступающих на высшем уровне, заключается в том, что их доходы во многом финансируются за счет телевидения, поэтому существуют контракты, их необходимо соблюсти», — приводит ВВС слова заместителя генерального руководителя Ассоциации профессиональных футболистов Бобби Барнса.

Напомним, что лига приняла решение приостановить турнир до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. 0