В Белоруссии решили не прерывать футбольный чемпионат

Чемпионат Белоруссии не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник.

«Федерацией принято решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с Минздравом. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать первенство.

В стране 81 заболевший. Но 22 уже поправились. Получается, сейчас болеют больше 50. На данный момент никто ничего не переносит. Второй тур стартует 27 марта. Продолжаем сезон.

УЕФА ничего не советует. Была одна большая видеоконференция. Но УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям», — приводит слова Алейника «Спорт-Экспресс». 0