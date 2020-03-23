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    Австралия вслед за Канадой не пустит своих спортсменов на Олимпиаду-2020

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Олимпийский комитет Австралии выступил с заявлением, в котором пообещал не отпускать своих спортсменов на Олимпиаду-2020, если она не будут отменена.

    Австралия не будет участвовать в ОИ-2020
    Австралия не будет участвовать в ОИ-2020

    «Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполнительного комитета и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условиях как в стране, так и за границей.

    Игры не могут быть проведены в июле. Стресс и неуверенность, вызванные пандемией коронавируса, делают подготовку чрезвычайно сложной», — отмечено в заявлении.

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