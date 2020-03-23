Австралия вслед за Канадой не пустит своих спортсменов на Олимпиаду-2020

Олимпийский комитетвыступил с заявлением, в котором пообещал не отпускать своих спортсменов на Олимпиаду-2020, если она не будут отменена.

«Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполнительного комитета и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условиях как в стране, так и за границей.

Игры не могут быть проведены в июле. Стресс и неуверенность, вызванные пандемией коронавируса, делают подготовку чрезвычайно сложной», — отмечено в заявлении.

Напомним, ранее Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) заявили о решении не участвовать в Олимпиаде-2020. 0