Австралия вслед за Канадой не пустит своих спортсменов на Олимпиаду-2020

Австралия не будет участвовать в ОИ-2020
globallookpress.com
«Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполнительного комитета и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условиях как в стране, так и за границей.
Игры не могут быть проведены в июле. Стресс и неуверенность, вызванные пандемией коронавируса, делают подготовку чрезвычайно сложной», — отмечено в заявлении.
Напомним, ранее Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) заявили о решении не участвовать в Олимпиаде-2020. 0