Канада отказалась от участия в ОИ-2020

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) заявили о решении не участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио, если МОК сохранит первоначальные даты ее проведения.

«Канадские комитеты приняли решение не отправлять команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года и настоятельно призывают Международный олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести игры на один год.

Коронавирус и его сопутствующие риски для наших спортсменов создают для них небезопасные условия, а здоровье и безопасность их семей выходят на первый план. Борьба с распространением вируса должна быть нашей первостепенной задачей. Мы переживаем разгар глобального кризиса в области здравоохранения, который гораздо важнее спорта», — говорится в заявлении.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 328 275 человек. Умерших — 14 366, выздоровевших — 95 656. 0