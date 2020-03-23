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    Футбол в Голландии под запретом до 1 июня

    Футбол АяксКоронавирус в спорте
    Чемпионат Голландии и другие футбольные соревнования в стране не возобновятся до 1 июня.

    Квинси Промес
    Квинси Промес

    Власти страны запретили проводить какие-либо массовые мероприятия в течение ближайших двух месяцев, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на голландские источники.

    Не будет и матчей без зрителей. Возможно, сезон-2019/20 не доиграют. Появилась информация, что именно такой план разработан в Королевской федерации футбола.

    В этом случае в следующем сезоне «Аякс», который занимает сейчас первое место, выступит в Лиге чемпионов.

    Никто не покинет высшую лигу, в которую из первой поднимутся две команды. Таким образом, в следующем сезоне в элите сыграют 20, а не 18 команд, четыре худших из них потом пойдут на понижение. 0

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