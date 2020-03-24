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    Глава НОК Японии: Мы должны рассматривать возможность отсрочки ОИ

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Глава национального олимпийского комитета (НОК) Японии Ясухиро Ямасита заявил, что в случае если из-за пандемии коронавируса Олимпиада-2020 в Токио будет перенесена по срокам, организация отнесется с пониманием к такому решению.

    Отсчет до Олимпиады
    Отсчет до Олимпиады

    «И Международный олимпийский комитет (МОК), и организационный комитет Игр считают защиту и безопасность спортсменов своим главным приоритетом.

    Мы стремились начать игры 24 июля. Но поскольку коронавирус продолжает распространяться, я понимаю, что мы должны рассматривать возможность отсрочки Игр с этой позиции.

    Может быть, отборочные соревнования нужно будет провести снова. И для тех, кто подготовился к достижению своего пика этим летом, и для тех, кто думал, что это будет их последнее соревнование перед завершением карьеры, это было бы непростое решение в любом случае, независимо от продолжительности задержки», — сказал Ямасита, которого цитирует Japan Times.

    Глава МОК Бах в воскресенье заявил, что организация ускорит рассмотрение вариантов развития событий и примет окончательное решение по Олимпиаде в течение четырех недель. 0

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