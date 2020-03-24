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    Календарь сезона «Формулы-1» будет сокращен до 15-18 гонок

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    Календарь сезона-2020 «Формулы-1» из-за ситуации с коронавирусом будет сокращен до 15-18 этапов, заявил исполнительный директор чемпионата Чейз Кэри.

    «Формула-1»
    «Формула-1»

    Ранее уже восемь гонок сезона-2020 были перенесены или отменены: Гран-при Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании, Азербайджана и Монако.

    «Мы понимаем, что есть большая вероятность дополнительных переносов запланированных на данный момент этапов, тем не менее мы и наши партнеры ожидаем, что сезон начнется в какой-то момент этим летом с пересмотренным календарем из 15-18 гонок.

    Мы будем использовать летний перерыв, перенесенный на март-апрель. Ожидаем, что сезон завершится позже запланированного срока (27-29 ноября).

    Порядок и расписание гонок будут существенно отличаться от первоначального календаря сезона», — цитирует Кэри «Р-Спорт».

    Первоначально в календаре сезона-2020 было 22 Гран-при. 0

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