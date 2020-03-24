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    Владелец «Олимпиакоса» выздоровел после заражения коронавирусом

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    Пресс-служба пирейского «Олимпиакоса» объявил о том, что владелец клуба Эвангелос Маринакис излечился после заражения COVID-19.

    Эвангелос Маринакис
    Эвангелос Маринакис

    52-летний греческий бизнесмен которому помимо «Олимпиакоса» принадлежит английский «Ноттингем Форест» узнал о заражении 10 марта.

    «После двух недель лечения, следуя указаниям врачей, я прошел повторное тестирование, предписанное процедурой, которое дало отрицательный результат.

    Я находился дома, читал, общался с друзьями и знакомыми, много часов смотрел телевизор, слушал музыку, изучал в интернете, что происходит с остальным миром, и еще раз осознал, насколько уязвима наша планета.

    Я чувствую необходимость поблагодарить врачей национальной системы здравоохранения за их заботу. Они герои в зеленой и белой форме, которые много работают ради благополучия каждого из нас», — заявил Маринакис в интервью клубной пресс-службе. 0

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