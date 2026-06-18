Вице-чемпионы России напрямую зависимы на краях в финальной трети поля от настроения Виктора Са и Жоау Батчи, которым селекционная служба «быков» никак не найдет достойную альтернативу, обжегшись минувшим летом с трансферами Густаво Сантоса и Гаэтана Перрена. Очередную попытку представители «черно-зеленых» с добавлением мощности атакующей линии предпринимают за счет подписания Кристиана Кардозо из «Крузейро», умеющего закрыть как левую, так и правую бровки.

Бесконечный «ураган»

Кристиан Роберто Алвес Кардозо появился на свет 19 декабря 2000 года в муниципалитете Жундиаи, относящемся к наиболее густонаселенному бразильскому штату Сан-Паулу. Развивать футбольное мастерство он принялся в скромном коллективе «Униан Белтран», застрявшем в низших дивизионах Бразилии и обитающем на устаревшей арене «Эстадио Аниладу» вместимостью 5,5 тысяч человек.

Глотком свежего воздуха для Кристиана послужило поступление в академию именитого «Атлетико Паранаэнсе», числящегося в почетном «Клубе тринадцати», куда входят наиболее популярные и титулованные команды Серии А. Длительный период Кардозо пробирался сквозь возрастные группы «красно-черных», наконец выпорхнув из обоймы U-20 во взрослый состав в 2019 году, дебютировав во встрече чемпионата Параны против «Сианорти».

В силу юных лет хавбеку не удалось сходу закрепиться в основе «урагана», и набираться опыта его отправили в местную трясину — Серию С, где услуги Кристиана понадобились «Жувентуде», за который полузащитник в общей сложности сыграл девяносто пять минут в третьем эшелоне Бразилии. Вернувшись из краткосрочной аренды, Кардозо в лагере «Атлетико Паранаэнсе» положили на стол четырехлетний контракт, установивший заоблачную клаусулу за него для европейских претендентов (60 млн евро) и латиноамериканских желающих (34 млн реалов).

Глава карьеры Кристиана в стане ведущей команды «рубро-негро» растянулась на пять лет, закрепив за ним роль исполнителя среднего звена (выступал на позициях опорника, центрального хавбека и «десятки») на протяжении более чем двухсот поединков. Судьба сводила его со столь известными наставниками как Доривал Жуниор, Луиc Фелипе Сколари и Хуан Карлос Осорио, которые внесли свою лепту в прогресс воспитанника академии клуба из Куритибы, носившем на спине номер 88, словно символ удвоенной бесконечности.

Кристиан Кардозо globallookpress.com

Вершиной успешного сотрудничества Кардозо с «Атлетико Паранаэнсе» стал триумф в Копа Судамерикана-2021, когда на всей дистанции турнира дружина Бруно Лазарони оступилась лишь дважды, проиграв перуанскому «Мельгару» в группе D и уступив в первом четвертьфинале эквадорскому «ЛДУ Кито». К слову, звание героя камбэка в ответном матче присвоил себе Кристиан, отличившийся дублем в воротах Адриан Габбарини и заработавший пенальти, который реализовал Гильерме Биссоли, доведя счет до 4:2.

Перформанс во втором по значимости южноамериканском соревновании после Кубка Либертадорес полузащитник мог занести себе в актив, заслужив оценку от портала SofaScore 7.04 и запомнившись в среднем 0.6 ключевыми пасами, 82% точности передач, 73% выигранными верховыми дуэлями и 0.8 попытками удачного дриблинга.

Под эгидой Жардима

Неограненный алмаз приметили в расположении «Крузейро», заплатившем «Атлетико Паранаэнсе» за их проспекта 4 млн евро и заключив с ним трудовое соглашение до декабря 2027 года. Тогдашний главный тренер «небесных» Леонарду Жардим, запомнившийся в Европе по работе с «Монако», трансформировал амплуа Кардозо, переместив его с места центрального хавбека на позицию правого вингера, где он обосновался в атакующем ромбе с плеймейкером Матеусом Перейрой, левым фланговым нападающим Вандерсоном (защищал цвета «Краснодара» в течении пяти лет) и форвардом Кайо Жорже.

Перевод Жардимом подопечного ближе к чужим владениям сразу отразился на его статистике — пять забитых мячей и две результативные передачи в чемпионате Бразилии 2025, причем согласно тепловой карте Кристиан прикипел к правой бровке, не забывая помогать одноклубникам и в обороне. Леонарду высоко ценил производительность Кардозо, однако их кооперация приказала долго жить: приведя «Крузейро» к бронзовым наградам Серии А 51-летний специалист перевернул страницу, сменив во главе «Фламенго» выставленного за дверь бразильского аналога Магомеда Адиева — Филипе Луиса, которому не простили ведение переговоров за спиной руководства с другим коллективом (рвался в «Челси», однако, как только узнал, что зовут его в «Страсбур», также принадлежащий консорциуму BlueCo, дал заднюю).

Кристиан Кардозо globallookpress.com

Распрощавшись с португальским менеджером, «лисы» покатились по наклонной в высшем дивизионе Бразилии, за что боссы «Крузейро» свергли с тренерского кресла экс-наставника «селесао» Тите, набравшего три балла в шести турах. Стабилизировать ситуацию отчасти удалось приглашенному Артуру Жорже, под началом которого «небесные» потерпели всего два поражения и выбрались из зоны вылета в середину турнирной таблицы, прописавшись на одиннадцатой строчке.

Второе дыхание при уроженце Браги ощутил и Кристиан, переквалифицировавшийся в левого вингера и расписавшийся четырьмя автографами кряду с назначением португальца, — всего в его активе пять голов в Серии А (четыре забил, находясь внутри штрафной площади) при xG 2.12 и три ассиста при xA 1.31. Кроме креативных функций, Кардозо не забыл оборонительные навыки, которые в его крови с момента игры в центральной линии, и выбивал усреднено за матч следующие показатели: 1.9 возвратов мяча, 1.5 подкатов, 0.6 выносов игровой сферы и 0.06 блокированных ударов.

Борьба с короткой скамейкой

Профессиональный рост Кристиана отразился на его рыночной стоимости, которая согласно сведениям портала Тransfermarkt достигла 12 млн евро, так что «Краснодару» наверняка предстоит раскошелиться. К тому же, южане столкнутся с еще двумя камнями преткновения — нежеланием «Крузейро» отпускать одного из системообразующих исполнителей и полноценной адаптацией полузащитника в Белу-Оризонти, где он купил дом и отлично устроился с семьей.

Изначально «черно-зеленые» предложили «небесным» 7 млн долларов, но услышав твердый отказ, планируют повысить ставки до 10 млн долларов, настолько пребывая под впечатлением от действий Кардозо на газоне. Как видим, российские коллективы демонстративно игнорируют вставляемые им палки в колеса со стороны министра спорта РФ Михаила Дегтярева, чья «гениальная» формула лимита на легионеров заставляет лишь разводить руками от недоумения.

«Краснодару» остается посыпать голову пеплом за смазанный финиш минувшего сезона, в котором подопечные Мурада Мусаева самостоятельно лишили себя золотых наград РПЛ и Кубка России, бережно передав оба трофея «Зениту» и «Спартаку» соответственно. «Быки» слишком уверовали в неуязвимость одного и того же состава, тщательно сохранявшегося 42-летним специалистом от поединка к поединку, позволив оппонентам найти противоядие лидерам коллектива в финальной трети поля и усилив ее зимой только Хуаном Мануэлем Боселли из «Пари НН», на которого повесили всех собак за промах во встрече чемпионата с московским «Динамо» и нереализованный одиннадцатиметровый против «Спартака».

Фланги, часто являющиеся движущей силой команды, далеко не всегда создавали остроту около чужих ворот и их ТТД выглядит довольно невзрачно — Жоау Батчи выделялся перед зимним перерывом и после рестарта кампании, но к заключительной части сник (2+6), в свою очередь, Виктор Са преуспел в завершающей фазе, отметившись пятью забитыми мячами, однако с апреля выбыл из-за травмы бедра. Мусаев экспериментировал с Никитой Кривцовым в статусе левого вингера и, навряд ли, результат оправдал себя (один гол махачкалинскому «Динамо» в 27-м туре), Мозес Кобнан практически не выбирался из лазарета, получая от Мурада Олеговича максимум полчаса игрового времени.

Жоау Батчи fckrasnodar.ru

Функционеры «Краснодара» привыкли учиться на собственных ошибках, поэтому к следующему розыгрышу российского первенства намерены подойти с запасом прочности, заложив фундамент уже в летнее трансферное окно. Роль одного из кирпичиков отведена как раз таки Кристиану Кардозо, оставляющему впечатление сформировавшегося к переезду исполнителя, который добавит веса Премьер-лиге и на бумаге, и на газоне.