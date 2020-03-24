Олимпийские игры в Токио перенесены на год

Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио, которые должны начаться 24 июля, согласились перенести мероприятие на один год из-за глобальной пандемии коронавируса, сообщает BBC.

Выступая перед журналистами, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что Международный олимпийский комитет одобрительно отреагировал но просьбу о переносе.

«Я предложил отложить мероприятие на год, и президент МОК Томас Бах ответил со 100-процентым согласием», — сказал Абэ.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. 0