Олимпийские игры в Токио перенесены на год

Олимпийские игры пройдут в 2021 году
globallookpress.com
Выступая перед журналистами, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что Международный олимпийский комитет одобрительно отреагировал но просьбу о переносе.
«Я предложил отложить мероприятие на год, и президент МОК Томас Бах ответил со 100-процентым согласием», — сказал Абэ.
Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. 0