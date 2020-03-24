Олимпийский комитет Германии выступил за перенос Олимпиады-2020

Олимпийский комитетна своем сайте опубликовал заявление о проведении Олимпиады-2020 в условиях пандемии коронавируса.

Немцы считают целесообразным решение о переноси Игр.

«По прогнозам экспертов, проведение Олимпиады осенью не было бы безопасной альтернативой, поэтому мы выступаем за перенос турнира как минимум до следующего года.

Тем не менее, мы также будем согласовывать этот вопрос с нашими спортсменами в ближайшие несколько дней, чтобы получить их важное мнение.

Наши спортсмены находятся в чрезвычайно сложной ситуации: из-за официальных запретов у них практически нет возможностей тренироваться, для многих квалификацироваться в таких условиях почти невозможно.

Это также было бы чрезвычайно ценным сигналом для общественности», — говорится в сообщении. 0