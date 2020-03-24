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    Олимпийский комитет Германии выступил за перенос Олимпиады-2020

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Олимпийский комитет Германии на своем сайте опубликовал заявление о проведении Олимпиады-2020 в условиях пандемии коронавируса.

    ОИ-2020 под угрозой из-за коронавируса
    ОИ-2020 под угрозой из-за коронавируса

    Немцы считают целесообразным решение о переноси Игр.

    «По прогнозам экспертов, проведение Олимпиады осенью не было бы безопасной альтернативой, поэтому мы выступаем за перенос турнира как минимум до следующего года.

    Тем не менее, мы также будем согласовывать этот вопрос с нашими спортсменами в ближайшие несколько дней, чтобы получить их важное мнение.

    Наши спортсмены находятся в чрезвычайно сложной ситуации: из-за официальных запретов у них практически нет возможностей тренироваться, для многих квалификацироваться в таких условиях почти невозможно.

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    • Это также было бы чрезвычайно ценным сигналом для общественности», — говорится в сообщении. 0

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