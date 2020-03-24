Олимпийский комитет США призвал перенести ОИ-2020

Олимпийский комитетпризвал МОК перенести Олимпийские игры 2020 года из-за вспышки коронавируса.

«Мы уверены, что услышали широкий круг мнений и понимаем разнообразие проблем, с которыми сталкиваются наши спортсмены. Мы сожалеем о том, что нет ответа, который мог бы решить все задачи, с которыми мы столкнулись.

Как никогда ясно, что решение о переносе является наиболее перспективным, и мы призываем МОК принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы Игры могли проводиться в безопасных и справедливых условиях для всех участников», — говорится в заявлении Олимпийского комитета США.

В США уверены, что даже если пандемия коронавируса спадет к лету, то крайне трудно будет организовать тренировочный процесс и работу антидопинговых служб.

Позже к решению Олимпийского комитета страны присоединилась федерация гимнастики США. Сообщается, что по результатам опроса 62% членов сборной проголосовали за перенос Игр. 0