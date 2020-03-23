Министр спорта Австрии призвал отложить Олимпиаду-2020

Министр спорта Австриипризвал отложить проведение Олимпиады в Токио из-за эпидемии коронавируса.

МОК ранее заявлял, что не видит необходимости в принятии радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.

«Отмена соревнований и закрытие спортивных объектов во многих (но не всех) странах уже ставит под сомнение равные условия для участников Олимпиады.

В интересах здоровья участников, тренеров и зрителей я призываю к переносу Олимпиады-2020», — приводит заявление Коглера «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Reuters.

Олимпийские комитеты Канады, Австралии и Норвегии уже заявили о бойкоте Игр, если их не перенесут до установления более благоприятной обстановки. 0