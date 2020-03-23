КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рауль ХименесТрансферный дайджест. 17-23 марта
  • 18:36
    • Нурмагомедов не знает, где пройдет бой с Фергюсоном
  • 18:17
    • Далалоян: Отменять или бойкотировать Олимпиаду-2020 не стоит
  • 17:35
    • ОКР сделал заявление относительно возможного переноса Олимпиады-2020
  • 17:13
    • Бэйл может заменить Кейна в «Тоттенхэме»
  • 12:45
    • «Интер» отказал «Барселоне» в трансфере Лаутаро
    Все новости спорта

    Министр спорта Австрии призвал отложить Олимпиаду-2020

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Министр спорта Австрии Вернер Коглер призвал отложить проведение Олимпиады в Токио из-за эпидемии коронавируса.

    Отсчет дней до Олимпиады в Токио
    Отсчет дней до Олимпиады в Токио

    МОК ранее заявлял, что не видит необходимости в принятии радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.

    «Отмена соревнований и закрытие спортивных объектов во многих (но не всех) странах уже ставит под сомнение равные условия для участников Олимпиады.

    В интересах здоровья участников, тренеров и зрителей я призываю к переносу Олимпиады-2020», — приводит заявление Коглера «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Reuters.

    Олимпийские комитеты Канады, Австралии и Норвегии уже заявили о бойкоте Игр, если их не перенесут до установления более благоприятной обстановки. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Бан на четыре года. Черный день российского спорта
  • 09/12/2019 в 18:14
    •
  • Прогноз
  • «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма»
  • 2.10
  • Завтра в 12:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Мельбурн Сити» третью победу над «Ньюкаслом»?
  • «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма»: гости забьют?
  • «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Магве» дома даст бой «Янгону»?
  • «Магве» — «Янгон». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    При Сансе «Реал» выиграл первый Кубок чемпионов за 32 года Футбол Санс вернул «Реал» на европейскую вершину и умер счастливымКоролевский клуб простился со своим экс-президентом 01:380
  • 15:48
    • Артета: Я чувствую, что выздоровел
  • 20:43
    • Генич: У меня большие сомнения, что 24 апреля сезон РПЛ продолжится
  • 20:31
    • «Химки» отпустили легионеров в США
    Футбол на удаленке Футбол На удаленке. Как клубы проводят тренировки во время пандемии коронавируса?Рассказываем, как клубы поддерживают форму игроков домашней работой и групповыми тренировками через смартфоны 00:380
  • Экспресс дня

  • «Неман» — «Шахтер»: кто выйдет в финал?
  • 3.02
    •
  • 20:15
    • Министр спорта Австрии призвал отложить Олимпиаду-2020
  • 19:54
    • Глава ВОЗ сделал заявление по возможному переносу Олимпиады-2020
  • 19:36
    • Семь хоккеистов белорусского клуба дисквалифицированы за договорной матч
    Садио Мане Футбол АПЛ должна быть доиграна. Место футбольных разборок — поле, а не судКак бы ни было тяжело, но футбольный сезон 2019/20 нужно доиграть Вчера в 21:490
  • 19:21
    • «Интер» хочет выкупить Мозеса у «Челси»
  • 18:59
    • Д.Комбаров: Пригодился бы «Спартаку»
  • 17:54
    • СМИ: МОК специально затягивает с переносом Олимпиады-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.10
  • Прогноз на матч Шан Юнайтед — Саузерн Мьянма
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Магве — Янгон
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  3.02
  • Экспресс дня 24 марта
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •