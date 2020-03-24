СМИ: Игроки «Баварии» согласились на понижение зарплаты

Напомним, что немецкая Бундеслига, как и другие европейские чемпионаты, временно приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ранее игроки «Баварии» Джошуа Киммих и Леон Горецка организовали фонд We Kick Corona и внесли в него по 500 тысяч евро.
Фонд уже смог собрать более 2,5 миллиона евро, и в ближайшее время деньги будут переданы благотворительным и социальным учреждениям.
Ранее сообщалось, что также согласились уменьшить свои зарплаты ради сотрудников клуба футболисты менхенгладбахской «Боруссии».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 334 тысяч человек, свыше 14,6 тысячи скончались. 0