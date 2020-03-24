СМИ: Игроки «Баварии» согласились на понижение зарплаты

Футболистысогласились на понижение зарплаты на 20% в поддержку сотрудников мюнхенского клуба в условиях пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports

Напомним, что немецкая Бундеслига, как и другие европейские чемпионаты, временно приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее игроки «Баварии» Джошуа Киммих и Леон Горецка организовали фонд We Kick Corona и внесли в него по 500 тысяч евро.

Фонд уже смог собрать более 2,5 миллиона евро, и в ближайшее время деньги будут переданы благотворительным и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что также согласились уменьшить свои зарплаты ради сотрудников клуба футболисты менхенгладбахской «Боруссии».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 334 тысяч человек, свыше 14,6 тысячи скончались. 0