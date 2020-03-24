Евролига примет решение по продолжению сезона 25 марта
globallookpress.com
По информации источника, Евролига примет решение о продлении паузы в сезоне, которая изначально была рассчитана до 11 апреля.
Отмечается, что лига рассчитывает завершить сезон и рассмотрит альтернативные варианты того, как это можно сделать. Также, Евролига планирует обсудить ситуацию с зарплатами баскетболистов.
12 марта ФИБА и Евролига приостановили розыгрыши соревнований по эгидой своих организаций из-за угрозы распространения коронавируса. 0