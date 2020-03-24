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    Евролига примет решение по продолжению сезона 25 марта

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    В среду, 25 марта, совет Евролиги проведет конференцию по видеосвязи, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом и приостановкой сезона-2019/20, сообщает Eurohoops.

    Евролига примет решение по продолжению сезона 25 марта
    Евролига примет решение по продолжению сезона 25 марта

    По информации источника, Евролига примет решение о продлении паузы в сезоне, которая изначально была рассчитана до 11 апреля.

    Отмечается, что лига рассчитывает завершить сезон и рассмотрит альтернативные варианты того, как это можно сделать. Также, Евролига планирует обсудить ситуацию с зарплатами баскетболистов.

    12 марта ФИБА и Евролига приостановили розыгрыши соревнований по эгидой своих организаций из-за угрозы распространения коронавируса. 0

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