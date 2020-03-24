В среду, 25 марта, советпроведет конференцию по видеосвязи, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом и приостановкой сезона-2019/20, сообщает Eurohoops.

Евролига примет решение по продолжению сезона 25 марта globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

По информации источника, Евролига примет решение о продлении паузы в сезоне, которая изначально была рассчитана до 11 апреля.

Отмечается, что лига рассчитывает завершить сезон и рассмотрит альтернативные варианты того, как это можно сделать. Также, Евролига планирует обсудить ситуацию с зарплатами баскетболистов.

12 марта ФИБА и Евролига приостановили розыгрыши соревнований по эгидой своих организаций из-за угрозы распространения коронавируса. 0