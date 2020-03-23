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    СМИ: МОК специально затягивает с переносом Олимпиады-2020

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Немецкий журналист Хайо Зеппельт выразил предположение, что МОК может специально долго не принимать решение по поводу переноса Олимпиады-2020 из-за эпидемии коронавируса.

    МОК ждет реакции большего количества стран
    МОК ждет реакции большего количества стран

    По его мнению, МОК может ждать бойкота со стороны еще нескольких стран. Накануне Канада и Австралия заявили о неучастии в Играх в Токио, если их не перенесут по меньшей мере на год.

    «Возможный сценарий? МОК ждет, что еще несколько стран откажутся от участия в Олимпиаде, чтобы потом заявить: не можем проводить Игры из-за нехватки спортсменов. Это может привести МОК в более удобное положение для выплаты финансовых компенсаций», — написал Зеппельт. 0

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