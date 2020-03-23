СМИ: МОК специально затягивает с переносом Олимпиады-2020

Немецкий журналиствыразил предположение, чтоможет специально долго не принимать решение по поводу переносаиз-за эпидемии коронавируса.

По его мнению, МОК может ждать бойкота со стороны еще нескольких стран. Накануне Канада и Австралия заявили о неучастии в Играх в Токио, если их не перенесут по меньшей мере на год.

«Возможный сценарий? МОК ждет, что еще несколько стран откажутся от участия в Олимпиаде, чтобы потом заявить: не можем проводить Игры из-за нехватки спортсменов. Это может привести МОК в более удобное положение для выплаты финансовых компенсаций», — написал Зеппельт. 0