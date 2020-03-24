Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса

Розыгрыш чемпионатапо футболу приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации футбола Австралии (FFA).

Решение связано с тем, что передвижение по стране ограничено, а в большинстве городов введен карантин. Теперь FAA будет внимательно следить за обстановкой в стране в ближайшие недели, следующая оценка возможности проведения соревнований состоится 22 апреля.

«Наше решение, которое было принято, стало результатом изменившихся государственных требований. Здоровье и безопасность наших болельщиков, игроков, волонтеров и персонала всегда были главным приоритетом. Сегодняшнее решение было трудным, однако мы можем помочь в борьбе с коронавирусом, замедлив его распространение. Мы являемся частью популярнейшего вида спорта и способны сыграть свою роль», — сказал глава FFA Джеймс Джонсон.

Напомним, чемпионат Австралии по футболу был одним из немногих национальных первенств, который не был приостановлен из-за распространения коронавируса. 0