«Наполи» не станет возобновлять тренировки 25 марта

Руководствоотменило решение возобновить тренировки в среду, 25 марта.

«"Наполи" объявляет, что тренировки приостановлены на неопределенное время. Дата возобновления тренировок будет определена в зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее «Наполи» планировал вернуться к тренировочному процессу 25 марта, несмотря на то что такое решение идет наперекор запрету правительства Италии о проведении любых массовых мероприятий в стране.

Все спортивные мероприятия в Италии приостановлены до 3 апреля.

Единственной командой из пяти ведущих чемпионатов Европы, приступившей к тренировкам, является «Вольфсбург». 0