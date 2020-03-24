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    «Наполи» не станет возобновлять тренировки 25 марта

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    Руководство «Наполи» отменило решение возобновить тренировки в среду, 25 марта.

    «Наполи»
    «Наполи»

    «"Наполи" объявляет, что тренировки приостановлены на неопределенное время. Дата возобновления тренировок будет определена в зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    Ранее «Наполи» планировал вернуться к тренировочному процессу 25 марта, несмотря на то что такое решение идет наперекор запрету правительства Италии о проведении любых массовых мероприятий в стране.

    Все спортивные мероприятия в Италии приостановлены до 3 апреля.

    Единственной командой из пяти ведущих чемпионатов Европы, приступившей к тренировкам, является «Вольфсбург». 0

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