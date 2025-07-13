Челси — ПСЖ: дерзкая ставка за 5.25 на финал КЧМ 13 июля 2025 года

13 июля в финале плей-офф Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Челси» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: Лондонцы уже показали свою силу. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом «Челси» в трех турах группового этапа набрал 6 очков. Да и атака команды выглядит прилично, отличившись 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Лондонцы переиграли «Флуминенсе» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Палмейрасу» (2:1). Да и поединок с «Бенфикой» завершился уверенной викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Челси» настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лондонцы способны еще прибавить в плане реализации. Да и четыре последние виктории явно окрыляют.

Причем «Челси» исторически неудачно противостоит парижанам. Из пяти последних очных поединков команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Лондонцы явно способны преуспеть в контригре.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 1 место в турнирной таблице своей группы.

Причем ПСЖ набрал 6 очков в трех турах группового этапа. Да и отличились игроки команды 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Парижане разгромили мадридский «Реал» (4:0).

До того команда уверенно расправилась с «Баварией» (2:0). А вот чуть ранее она не заметила «Интер Майами» (4:0).

При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане явно мотивированы побороться за победу в турнире. Да и победила команда Луиса Энрике в 4 своих последних поединках.

При этом ПСЖ не пропускал в четырех своих последних матчах. Так что в плане надежности тылов у команды тишь да благодать.

Французы без сомнений способны прибавить. Да и пора бы продемонстрировать свои лучшие качества креативному Хвиче Кварацхелии.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Парижане выглядят банально выгоднее соперника.

Статистика для ставок

ПСЖ не пропускал в 4 последних матчах

Обе команды победили в 4 своих последних поединках

Парижане одолели «аристократов» в двух последних очных встречах

Ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Аристократы» нынче выглядят весьма симпатично, и явно не боятся парижан.

Номинальные хозяева способны удивить, к тому же уже прошли таких сильных оппонентов, как «Бенфика» и «Палмейрас».

Ставка: Победа «Челси» за 5.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 9.00

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Сбалансированный прогноз на матч со ставкой за 2.40.