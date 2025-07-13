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    Парижан ждёт разочарование?

    Челси — ПСЖ: дерзкая ставка за 5.25 на финал КЧМ 13 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — ПСЖ
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    Хвича Кварацхелия
    13 июля в финале плей-офф Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Челси» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Финал 13 Июля 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 22:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: Лондонцы уже показали свою силу. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Челси» в трех турах группового этапа набрал 6 очков. Да и атака команды выглядит прилично, отличившись 6 результативными выстрелами.

    Челси — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Лондонцы переиграли «Флуминенсе» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Палмейрасу» (2:1). Да и поединок с «Бенфикой» завершился уверенной викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Челси» настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Лондонцы способны еще прибавить в плане реализации. Да и четыре последние виктории явно окрыляют.

    Причем «Челси» исторически неудачно противостоит парижанам. Из пяти последних очных поединков команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Лондонцы явно способны преуспеть в контригре.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 1 место в турнирной таблице своей группы.

    Причем ПСЖ набрал 6 очков в трех турах группового этапа. Да и отличились игроки команды 6 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Парижане разгромили мадридский «Реал» (4:0).

    До того команда уверенно расправилась с «Баварией» (2:0). А вот чуть ранее она не заметила «Интер Майами» (4:0).

    При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Парижане явно мотивированы побороться за победу в турнире. Да и победила команда Луиса Энрике в 4 своих последних поединках.

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    При этом ПСЖ не пропускал в четырех своих последних матчах. Так что в плане надежности тылов у команды тишь да благодать.

    Французы без сомнений способны прибавить. Да и пора бы продемонстрировать свои лучшие качества креативному Хвиче Кварацхелии.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Парижане выглядят банально выгоднее соперника.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ не пропускал в 4 последних матчах

    • Обе команды победили в 4 своих последних поединках

    • Парижане одолели «аристократов» в двух последних очных встречах

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Аристократы» нынче выглядят весьма симпатично, и явно не боятся парижан.

    Номинальные хозяева способны удивить, к тому же уже прошли таких сильных оппонентов, как «Бенфика» и «Палмейрас».

    Ставка: Победа «Челси» за 5.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 9.00

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    Сбалансированный прогноз на матч со ставкой за 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Челси — ПСЖ?

    Матч Челси — ПСЖ состоится 13 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Челси — ПСЖ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Челси — ПСЖ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 5.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Челси — ПСЖ?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Челси — ПСЖ?

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.25.

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