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    А давайте-ка поставим на паритет?!

    Дайнава — Паневежис. Ставка (к. 3.52) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 14 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига Прогнозы на Паневежис
    Прогноз и ставки на «Дайнава» — «Паневежис»
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    «Паневежис»
    14 июля в 20-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Дайнава» и «Паневежис». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дайнава» — «Паневежис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Литва. Лига А 14 Июля 2025 года

    Дайнава

  • Алитус
    •  Дайнава 20:00 Паневежис

    Паневежис

  • Паневежис
    •

    «Дайнава»

    Турнирное положение: «Дайнава» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дайнава» на 11 очков отстает от спасительной 8 позиции. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 19 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дайнава» уступила «Джюгас Тельшяй» (0:2).

    До того команда одолела «Ритеряй» (2:0). Да и поединок с «Бангой» принес заслуженные три очка в копилку (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Дайнава» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дайнава» в последнее время несколько прибавила. До последней коллизии она победила дважды кряду.

    Причем «Дайнава» традиционно неудачно противостоит «Паневежису». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена оттолкнуться от дна таблицы.

    «Паневежис»

    Турнирное положение: «Паневежис» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Паневежис» на 9 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Паневежис» был бит «Судувой» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Жальгириса» (2:4). А вот чуть ранее она уступила еще и «Кауно Жальгирису» (0:3).

    При этом «Паневежис» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Паневежис» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 26 мячей в 19 поединках чемпионата.

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    При этом «Паневежис» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и уступила команда в трех своих последних поединках.

    Команда в нынешнем чемпионате потерпела уже 9 поражений. Да и проблемы с реализацией решить пока никак не удается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к топ-5.

    Статистика для ставок

    • «Дайнава» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч

    • «Паневежис» уступил в 3 своих последних матчах

    • «Дайнава» в среднем забивает реже одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Паневежис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

    Прогноз: «Дайнава» заметно прибавила в последних матчах, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева постепенно выходят из кризиса, вот только традиционно успешно противостоят «Паневежису».

    Ставка: Ничья за 3.52.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дайнава — Паневежис?

    Матч Дайнава — Паневежис состоится 14 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Дайнава — Паневежис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дайнава — Паневежис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.52.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дайнава — Паневежис?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дайнава — Паневежис?

    Коэффициенты букмекеров: «Паневежис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.80.

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    Дайнава — Паневежис: прогноз и ставка за 3.52, статистика, коэффициенты матча 14.07.202520:00. А давайте-ка поставим на паритет?!
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