Дайнава — Паневежис. Ставка (к. 3.52) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 14 июля 2025 года

Дайнава
Паневежис
«Дайнава»
Турнирное положение: «Дайнава» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Дайнава» на 11 очков отстает от спасительной 8 позиции. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 19 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дайнава» уступила «Джюгас Тельшяй» (0:2).
До того команда одолела «Ритеряй» (2:0). Да и поединок с «Бангой» принес заслуженные три очка в копилку (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Дайнава» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дайнава» в последнее время несколько прибавила. До последней коллизии она победила дважды кряду.
Причем «Дайнава» традиционно неудачно противостоит «Паневежису». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена оттолкнуться от дна таблицы.
«Паневежис»
Турнирное положение: «Паневежис» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Паневежис» на 9 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Паневежис» был бит «Судувой» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Жальгириса» (2:4). А вот чуть ранее она уступила еще и «Кауно Жальгирису» (0:3).
При этом «Паневежис» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Паневежис» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 26 мячей в 19 поединках чемпионата.
При этом «Паневежис» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и уступила команда в трех своих последних поединках.
Команда в нынешнем чемпионате потерпела уже 9 поражений. Да и проблемы с реализацией решить пока никак не удается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к топ-5.
Статистика для ставок
- «Дайнава» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч
- «Паневежис» уступил в 3 своих последних матчах
- «Дайнава» в среднем забивает реже одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Паневежис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.
- 2.40Челси — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Дайнава» заметно прибавила в последних матчах, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева постепенно выходят из кризиса, вот только традиционно успешно противостоят «Паневежису».
Ставка: Ничья за 3.52.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.38