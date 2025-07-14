Дайнава — Паневежис. Ставка (к. 3.52) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 14 июля 2025 года

14 июля в 20-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Дайнава» и «Паневежис». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дайнава» — «Паневежис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дайнава»

Турнирное положение: «Дайнава» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Дайнава» на 11 очков отстает от спасительной 8 позиции. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 19 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дайнава» уступила «Джюгас Тельшяй» (0:2).

До того команда одолела «Ритеряй» (2:0). Да и поединок с «Бангой» принес заслуженные три очка в копилку (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Дайнава» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Дайнава» в последнее время несколько прибавила. До последней коллизии она победила дважды кряду.

Причем «Дайнава» традиционно неудачно противостоит «Паневежису». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена оттолкнуться от дна таблицы.

«Паневежис»

Турнирное положение: «Паневежис» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Паневежис» на 9 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Паневежис» был бит «Судувой» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Жальгириса» (2:4). А вот чуть ранее она уступила еще и «Кауно Жальгирису» (0:3).

При этом «Паневежис» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Паневежис» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 26 мячей в 19 поединках чемпионата.

При этом «Паневежис» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и уступила команда в трех своих последних поединках.

Команда в нынешнем чемпионате потерпела уже 9 поражений. Да и проблемы с реализацией решить пока никак не удается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к топ-5.

Статистика для ставок

«Дайнава» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч

«Паневежис» уступил в 3 своих последних матчах

«Дайнава» в среднем забивает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Паневежис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

Прогноз: «Дайнава» заметно прибавила в последних матчах, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева постепенно выходят из кризиса, вот только традиционно успешно противостоят «Паневежису».

Ставка: Ничья за 3.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38