«Спартак» Москва — «Спартак» Суботица. Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
45' Перерыв! Активный первый тайм от обеих Спартаков, несмотря на жару. Но Станковичу же точно нужно побеждать, тем более перед своими фанатами? Узнаем во втором тайме, а пока отдыахем 15 минут.
45' Мартинс совсем немного не попал в створ после навеса Солари! Могли выходить вперёд красно-белые!
45' Томорович пробил в угол Максименко — тот на месте, отразил удар!
43' Бабич фолит прямо на линии своей штрафной! Получил жёлтую карточку серб — будет опаснейший штрафной.
40' Мартинс выиграл борьбу в центре поля и головой забросил на Заболотного — тот снова немного не успел к мячу.
36' Мартинс не забивает после прострела Солари! В подкате завершал атаку Крис — мимо ближнего угла.
35' Рябчук навесил с левого фланга, Вулич забрал мяч.
32' Не успел к передаче Хлусевича Заболотный — мог выходить 1 на 1 страйкер.
28' Билинги получил жёлтую карточку за срыв атаки.
27'
25' Игра возобновлена.
23' Перерыв на водопой объявлен.
22'
21' Заболотный пробил головой после подачи с угла — мяч попал в перекладину, но вратарь контролировал ситуацию.
20' Вулич спасает после удара Барко! Обвёл стенку Эсекьель, кипер спас!
18' Барко сбили метрах в 25 от ворот — можно и пробить с такой точки.
16' Бонсу Кваку мог забивать! Не попал по мячу в штрафной после заброса.
13' Вулич отбивает удар Солари! Опасно бил Пабло в левую девятку!
10' Жёлтую карточку получил Перейра за грубый фол.
8' Удар Солари с линии штрафной заблокировали — неплохой выпад организовали хозяева.
6' Снова Бийелович активен на левом фланге, его передачу перехватил Бабич.
4' Бийелович не поднял как следует мяч — красно-белые справились.
3' Первый угловой в мачте заработали гости.
1' Гости начали с центра поля, поехали!
До матча
16:55 Команды на поле, всё готово к старту!
16:45 Обе команды закончили разминаться и вернулись в подтрибунку, меньше 15 минут до начала!
16:25 Гости тоже на поле — чуть больше получаса до матча.
16:20 Хозяева первыми вышли на разминку, около 40 минут до старта матча.
16:15 Начинаем онлайн-трансляцию со стартового состава московского «Спартака»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Заболотный, Солари.
«Спартак» Москва
Для «Спартака» прошлый сезон закончился без трофеев и с лёгким привкусом недосказанности. При Деяне Станковиче команда пережила тяжёлый старт, но осенью собралась, выдала серию из шести побед и снова замаячила в числе фаворитов. Однако после зимнего перерыва темп был утрачен — слишком много потерь очков и итоговое четвёртое место в таблице РПЛ.
Плюс болезненное поражение от «Ростова» в финале Пути Регионов Кубка России. Лето москвичи используют для перестройки и обкатки обновлённой команды. В последних матчах «красно-белые» чередуют удачные результаты с провалами в обороне: уверенные победы над «Химками» (5:0) и «Торпедо» (3:1) сменились ничьей с «Крыльями Советов» (2:2).
Состав у москвичей сейчас почти оптимальный — травмированных нет. И хотя спарринги не показатель, от «Спартака» в новом сезоне ждут большего, чем очередное четвёртое место.
«Спартак» Суботица
Сербский «Спартак» — клуб куда более скромного калибра. В прошлом чемпионате Сербии команда из Суботицы едва избежала матчей за выживание и закончила лишь двенадцатой. В 37 матчах команда забила 35 голов и пропустила 51 — цифры, мягко говоря, не впечатляющие.
В последних встречах «сине-белые» выглядят чуть живее: победа над «Нови Пазар» (2:1) и несколько ничьих внушают осторожный оптимизм. Но всё равно очевидно, что в Москве сербы будут играть вторым номером и ловить шансы в быстрых выпадах.
Состав у «Спартака» из Суботицы в межсезонье слегка обновился, но звёздных имён там по-прежнему нет. Задача на новый сезон для сербского клуба — закрепиться в середине таблицы и избежать борьбы за выживание.
Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.31.