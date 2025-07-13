«Спартак» Москва — «Спартак» Суботица. Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 13 июля, на «Лукойл Арене» в Москве два «Спартака» впервые встретятся в очном матче. Московский клуб сыграет товарищеский матч против сербского «Спартака» из Суботицы. Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Спартак — Спартак Сб 1:1 Голы: 0:1 Kwaku Bonsu Osei (22'), 1:1 Срджан Бабич (27')

Ход игры

45' Перерыв! Активный первый тайм от обеих Спартаков, несмотря на жару. Но Станковичу же точно нужно побеждать, тем более перед своими фанатами? Узнаем во втором тайме, а пока отдыахем 15 минут.

45' Мартинс совсем немного не попал в створ после навеса Солари! Могли выходить вперёд красно-белые!

45' Томорович пробил в угол Максименко — тот на месте, отразил удар!

43' Бабич фолит прямо на линии своей штрафной! Получил жёлтую карточку серб — будет опаснейший штрафной.

40' Мартинс выиграл борьбу в центре поля и головой забросил на Заболотного — тот снова немного не успел к мячу.

36' Мартинс не забивает после прострела Солари! В подкате завершал атаку Крис — мимо ближнего угла.

35' Рябчук навесил с левого фланга, Вулич забрал мяч.

32' Не успел к передаче Хлусевича Заболотный — мог выходить 1 на 1 страйкер.

28' Билинги получил жёлтую карточку за срыв атаки.

27' ГОООООООООЛ! Отвечают хозяева! Солари подал с угла поля — и Бабич головой забил соотечественникам. 1:1!

25' Игра возобновлена.

23' Перерыв на водопой объявлен.

22' ГООООООООЛ! Гости открывают счёт! Бонсу Кваку первым касанием на дальней штанге убрал защитника, а вторым — отправил мяч в дальний угол. Ещё и отпраздновал мяч в стиле Диого Жоты, респект! 0:1!

Спартак Москва — Спартак Суботица livesport.ru

21' Заболотный пробил головой после подачи с угла — мяч попал в перекладину, но вратарь контролировал ситуацию.

20' Вулич спасает после удара Барко! Обвёл стенку Эсекьель, кипер спас!

18' Барко сбили метрах в 25 от ворот — можно и пробить с такой точки.

16' Бонсу Кваку мог забивать! Не попал по мячу в штрафной после заброса.

13' Вулич отбивает удар Солари! Опасно бил Пабло в левую девятку!

10' Жёлтую карточку получил Перейра за грубый фол.

8' Удар Солари с линии штрафной заблокировали — неплохой выпад организовали хозяева.

6' Снова Бийелович активен на левом фланге, его передачу перехватил Бабич.

4' Бийелович не поднял как следует мяч — красно-белые справились.

3' Первый угловой в мачте заработали гости.

1' Гости начали с центра поля, поехали!

До матча

16:55 Команды на поле, всё готово к старту!

Спартак Москва — Спартак Суботица livesport.ru

16:45 Обе команды закончили разминаться и вернулись в подтрибунку, меньше 15 минут до начала!

Спартак Москва — Спартак Суботица livesport.ru

16:25 Гости тоже на поле — чуть больше получаса до матча.

Игроки Спартака из Суботицы на разминке livesport.ru

16:20 Хозяева первыми вышли на разминку, около 40 минут до старта матча.

Разминка игроков Спартака livesport.ru

16:15 Начинаем онлайн-трансляцию со стартового состава московского «Спартака»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Заболотный, Солари.

Лукойл-Арена за 45 минут до стартового свистка livesport.ru

«Спартак» Москва

Для «Спартака» прошлый сезон закончился без трофеев и с лёгким привкусом недосказанности. При Деяне Станковиче команда пережила тяжёлый старт, но осенью собралась, выдала серию из шести побед и снова замаячила в числе фаворитов. Однако после зимнего перерыва темп был утрачен — слишком много потерь очков и итоговое четвёртое место в таблице РПЛ.

Плюс болезненное поражение от «Ростова» в финале Пути Регионов Кубка России. Лето москвичи используют для перестройки и обкатки обновлённой команды. В последних матчах «красно-белые» чередуют удачные результаты с провалами в обороне: уверенные победы над «Химками» (5:0) и «Торпедо» (3:1) сменились ничьей с «Крыльями Советов» (2:2).

Состав у москвичей сейчас почти оптимальный — травмированных нет. И хотя спарринги не показатель, от «Спартака» в новом сезоне ждут большего, чем очередное четвёртое место.

«Спартак» Суботица

Сербский «Спартак» — клуб куда более скромного калибра. В прошлом чемпионате Сербии команда из Суботицы едва избежала матчей за выживание и закончила лишь двенадцатой. В 37 матчах команда забила 35 голов и пропустила 51 — цифры, мягко говоря, не впечатляющие.

В последних встречах «сине-белые» выглядят чуть живее: победа над «Нови Пазар» (2:1) и несколько ничьих внушают осторожный оптимизм. Но всё равно очевидно, что в Москве сербы будут играть вторым номером и ловить шансы в быстрых выпадах.

Состав у «Спартака» из Суботицы в межсезонье слегка обновился, но звёздных имён там по-прежнему нет. Задача на новый сезон для сербского клуба — закрепиться в середине таблицы и избежать борьбы за выживание.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.31.