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    Спорт vs коронавирус. Хроника 23 марта

    Коронавирус штурмует Олимпиаду и чемпионат Австралии по футболу. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике

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    Пандемия COVID-19 может привести к отмене Олимпиады. МОК пока сопротивляется, но уже несколько национальных комитетов объявили о том, что готовы пропустить Игры, если они состоятся в этом году. LiveSport.Ru продолжает хронику коронавируса в спорте.

    Хроника дня

    05:00 Олимпийский комитет Канады заявил, что воздержится от отправки своих спортсменов на Олимпиаду в Токио. В заявлении указывается, что это сделано ради сохранения здоровья спортсменов и болельщиков.

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    • 01:20 Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, как и многие спортсмены находящиеся на карантине, проводит тренировки дома.

    Что было накануне

    Весь день поступали новости о последнем топовом событии года, которое пока официально не отменено — об Олимпиаде в Токио-2020.

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    • Глава МОК Томас Бах уверен, что ситуация с эпидемией в Японии внушает оптимизм, и что к концу июля, когда должны начаться первые соревнования, все будет безопасно.

    Действительно, Япония очень быстро обуздала распространение вируса в своей стране. Всего на данный момент там 1101 заразившийся и 41 летальный исход. В день добавляется по 40-50 новых больных.

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    • На фоне других стран Азии и тем более Европы — ситуация действительно кажется благоприятной.

    Однако на Олимпиаду съезжаются спортсмены и болельщики со всех концов мира. Как организовать их доступ на стадионы, не вызвав вспышку в Токио, и преодолеть закрытие границ — вопросы без ответа.

    В пользу переноса позиции национальных комитетов. Объявили о пропуске Токио-2020 в Канаде, во Франции и Бразилии призвали МОК перенести соревнования на год или два добровольно.

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    • МОК заявил, что окончательное решение будет принято через 4 недели.

    Футбол может остаться совсем без матчей. О приостановке А-Лиги задумались в Австралии. Вердикт чиновников ожидается в ближайшие несколько часов. 0

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