Коронавирус угрожает проведению чемпионата Австралии

(FFA) объявила, что в вопросе возможной приостановки сезона в А-Лиге из-за коронавируса будет руководствоваться рекомендациями правительства.

«Здоровье и благополучие игроков по-прежнему остаются нашим главным приоритетом, и мы не будем бояться принимать решения, какими бы тяжелыми они ни были.

У нас нет никаких иллюзий относительного того, насколько нестабильной является ситуация, поэтому мы остаемся гибкими и реагируем на вызовы», — сказал генеральный директор FFA Джеймс Джонсон.

FFA обещает рассмотреть рекомендации правительства и дать ответ относительно сезона в А-Лиге 23 марта.

Ранее появилась рекомендация отменить в Австралии все футбольные матчи до 14 апреля. 0