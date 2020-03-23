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    ОКР сделал заявление относительно возможного переноса Олимпиады-2020

    Токио-2020 Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    Олимпийский комитет России на официальном сайте опубликовал заявление по поводу ситуации с возможным переносом Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса.

    ОКР просит не паниковать
    ОКР просит не паниковать

    Ранее стало известно, что Канада и Австралия бойкотируют Игры в Токио, если их не перенесут по меньшей мере на год.

    «В свете существующей на сегодняшний день в мировом спортивном сообществе полемики относительно проведения Игр ХХХII Олимпиады в Токио и участия в них в установленные сроки, Олимпийский комитет России заявляет следующее.

    Наша позиция строится на необходимости обеспечения гарантированной безопасности жизни и здоровья участников и гостей Игр, а также соблюдении для всех спортсменов равных возможностей отборочных соревнований и критериев оценки квалификационных нормативов.

    В условиях развивающейся пандемии коронавируса ОКР, как и НОКи других стран, находится в ежедневном режиме обсуждения ситуации с руководством Международного олимпийского комитета. Мы не сомневаемся, что МОК и Оргкомитет Игр 2020 года примут взвешенные решения, продиктованные логикой происходящего и основанные на всестороннем анализе потенциально возможных сценариев развития ситуации.

    Для нас очевидно, что Олимпийские игры должны проводиться в атмосфере всеобщего большого праздника. Любые ограничения или угрозы, в том числе эпидемиологического характера, наносят серьезный удар по духу и самой сути главных спортивных соревнований в момент их проведения.

    Олимпиада призвана объединять людей, разрушать искусственные барьеры, формировать основы общения и взаимопонимания между странами и народами. Задача ее организаторов — обеспечить для этого все условия. А задача всех членов олимпийской семьи — оказать полноценное содействие со своей стороны.

    Олимпийский комитет России регулярно проводит необходимые консультации с партнерами по олимпийскому движению и готов делиться опытом взаимодействия в кризисных ситуациях. Считаем неприемлемым оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений.

    Паника — худшее средство в существующих обстоятельствах. ОКР призывает всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм 2020 года, делать все зависящее для формирования единой, коллегиальной позиции по волнующим всех нас вопросам, связанным с проведением Олимпиады в Токио».

    По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. 0

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