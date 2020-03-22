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    Федерация легкой атлетики Франции призвала перенести ОИ-2020

    Токио-2020 Коронавирус в спорте Лёгкая атлетика
    Президент Федерации легкой атлетики Франции (FFA) Андре Жиро призвал отложить начало Олимпийских игр 2020 года в Токио как минимум до осени из-за пандемии коронавируса.

    Олимпийский огонь в Токио
    Олимпийский огонь в Токио

    «Все в спорте согласны, что Игры не могут быть проведены в запланированные сроки. Спортсмены находятся в стрессовой ситуации, и мы должны их успокоить.

    Мы больше не можем ждать. Я призываю Олимпийский комитет Франции и Международный олимпийский комитет действовать.

    Если МОК скажет, что рассматривает несколько решений, это уже будет кое-что», — цитирует Жиро «Р-Спорт» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

    Международный олимпийский комитет на данный момент не видит необходимости в принятии радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.

    Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 267 тысяч случаев заражения в 184 странах, более 11 тысяч скончались. 0

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