Федерация легкой атлетики Франции призвала перенести ОИ-2020

Президент Федерации легкой атлетики Франции (FFA)призвал отложить начало Олимпийских игр 2020 года в Токио как минимум до осени из-за пандемии коронавируса.

«Все в спорте согласны, что Игры не могут быть проведены в запланированные сроки. Спортсмены находятся в стрессовой ситуации, и мы должны их успокоить.

Мы больше не можем ждать. Я призываю Олимпийский комитет Франции и Международный олимпийский комитет действовать.

Если МОК скажет, что рассматривает несколько решений, это уже будет кое-что», — цитирует Жиро «Р-Спорт» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

Международный олимпийский комитет на данный момент не видит необходимости в принятии радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 267 тысяч случаев заражения в 184 странах, более 11 тысяч скончались. 0