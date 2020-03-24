Саблист сборной России подозревает, что мог заразиться коронавирусом

Саблист сборной Россиирассказал, что у него, а также проживающей с ним шпажистки сборнойпоявились симптомы коронавирусной инфекции, однако на данный момент они еще не смогли сдать необходимый тест.

Даниленко в составе мужской сборной России по сабле выступал на этапе Кубка мира в Люксембурге, турнир завершился 8 марта. Мартынюк выступала на гран-при по фехтованию на шпагах с 6 по 8 марта.

После проведения турнира стало известно, что у трех китайских и трех корейских спортсменов по прилету из Венгрии был выявлен коронавирус.

«В начале марта мы прилетели с соревнований в Европе. Даша выступала в Венгрии, где позже были подтверждены шесть случаев коронавируса.

У меня соревнования проходили в Люксембурге, а домой обратно наша команда добиралась через Германию, после чего прошел недельный сбор на "Озере Круглом".

После этого мне позвонили из департамента здравоохранения города Москвы и сказали, что я нахожусь на карантине. Мы просидели, как и положено, две недели.

Последние три дня у меня температура выше нормы, у Даши — два дня. Не могу сказать, что кто-то из нас чувствует себя плохо. Просто кашель появился и повышенная температура — 37 градусов и чуть выше.

Вчера был последний день моего карантина, температура по-прежнему повышена. Я сообщил нашему доктору, что у нас такая ситуация. Приняли решение, что нужно вызывать скорую и сообщить обо всей этой информации.

Мы проживаем в Химках, а прописка у нас в Москве. Приехала скорая помощь, и нам сказали, что нам лучше, если есть машина, завтра ехать по месту прописки в Москву и вызывать специальную службу.

Только тогда, видимо, к нам все-таки приедут и возьмут необходимые анализы.Врач обычной скорой послушал, сказал, что наши легкие чисты, хрипов нет. На этом — всё.

Не мне судить, заражены мы коронавирусом или нет. В данный момент мы хотим сдать анализы и убедиться, что у нас этого нет.

Все-таки температура откуда-то появилась, несмотря на то, что мы неделю находились дома и соблюдали карантин.

Я думаю, завтра, когда горячая линия заработает, мы попробуем все-таки связаться с этой службой и сдать нужные анализы», — рассказал Даниленко РИА Новости. 0