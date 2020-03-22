СМИ: МОК отсрочил на четыре недели принятие решения по ОИ-2020

Исполком Международного олимпийского комитета отсрочил на четыре недели принятие окончательного решения по судьбе Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщает в твиттере журналист ITV Стив Скотт.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет и власти Японии планируют провести соревнования в намеченные сроки, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.

«Исполком МОК предоставил себе еще четыре недели, прежде чем принять окончательное решение по Олимпийским играм в Токио. Они будут оценивать (ситуацию), прежде чем принимать альтернативные планы», — написал Скотт.

Ранее Национальные олимпийские комитеты Бразилии и Норвегии, а также Федерации легкой атлетики США, Испании и Франции выступили за перенос летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса. 0