КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаПандемия коронавируса. Кого из известных футболистов коснулся COVID-19?
  • 20:53
    • СМИ: Игроки «Барселоны» согласны на сокращение зарплаты
  • 19:52
    • Черчесов: Перенос Евро-2020 — это не трагедия
  • 19:48
    • Гризманн связывает свое будущее с «Барселоной»
  • 19:43
    • СМИ: МОК отсрочил на четыре недели принятие решения по ОИ-2020
  • 19:07
    • Тренеры РПЛ назвали лучшего игрока чемпионата России
    Все новости спорта

    СМИ: МОК отсрочил на четыре недели принятие решения по ОИ-2020

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Исполком Международного олимпийского комитета отсрочил на четыре недели принятие окончательного решения по судьбе Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщает в твиттере журналист ITV Стив Скотт.

    Олимпийский огонь в Токио
    Олимпийский огонь в Токио

    Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет и власти Японии планируют провести соревнования в намеченные сроки, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.

    «Исполком МОК предоставил себе еще четыре недели, прежде чем принять окончательное решение по Олимпийским играм в Токио. Они будут оценивать (ситуацию), прежде чем принимать альтернативные планы», — написал Скотт.

    Ранее Национальные олимпийские комитеты Бразилии и Норвегии, а также Федерации легкой атлетики США, Испании и Франции выступили за перенос летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Бан на четыре года. Черный день российского спорта
  • 09/12/2019 в 18:14
    •
  • Прогноз
  • Экспресс дня 23 марта
  • 3.00
  • Завтра в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Минск» новичка элиты?
  • «Белшина» — «Минск». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Продлит ли «Мельбурн Сити» свою серию в Лиге A?
  • Экспресс дня 23 марта. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Справится ли прошлогодний финалист с новичком А-лиги?
  • «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    На что предлагают ставить буки в эпоху коронавируса? Футбол На что предлагают ставить буки в эпоху коронавируса?На что ставить в эпоху коронавируса? 10:010
  • 13:24
    • Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован. Тест на коронавирус отрицательный
  • 13:04
    • «Барселона» готова продать Гризманна за 100 млн евро
  • 20:43
    • Кокорин должен доказать свою необходимость сборной России, заявил Черчесов
    Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд Футбол Лучшие игроки до 23 лет: от Санчо до главной звезды «Манчестер Юнайтед»В Европе хватает молодых талантов, за которыми будущее Вчера в 23:240
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Мельбурн Сити» свою серию в Лиге A?
  • 3.00
    •
  • 20:28
    • АПЛ обсудит варианты продолжения сезона 3 апреля
  • 20:14
    • Двойка Сергеевой и Мамедовой победила на ЧР по бобслею
  • 19:33
    • Йоханнес Бе заработал больше 330 тысяч евро призовых в сезоне 2019/20
    Юрген Клопп Футбол Коронавирус vs футбол. Возобновится ли сезон в АПЛ?Сезон в Англии приостановлен до 30 апреля, но нет гарантии, что он возобновится Вчера в 16:230
  • 19:20
    • ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе»
  • 19:18
    • «Ливерпуль» ищет замену Ловрену
  • 19:12
    • Федерация легкой атлетики Франции призвала перенести ОИ-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 23 марта
  • Завтра в 11:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ньюкасл Джетс — Мельбурн Сити
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Перт Глори — Вестерн Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •