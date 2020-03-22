Спорт vs коронавирус. Хроника 22 марта

Пока в Дрездене футбол только такой

Впервые после Второй мировой войны не состоится чемпионат мира по хоккею. Что теперь делать хоккеистам и всем остальным? LiveSport.Ru продолжает хронику коронавируса в спорте.

Хроника дня

08:00 Немецкий «Айнтрахта» сообщил, что в команде зафиксирован второй случай заражения COVID-19.

07:17 Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни на этой неделе вернулся в Китай. Как сообщает Goal, по прилете он сделал тест на коронавирус, который оказался положительным. Он стал первым игроком чемпионата Китая, у которого обнаружена эта инфекция.

04:00 Криштиану Роналду выложил в своем Инстаграме видео, в котором он учит детей как правильно дезинфицировать руки.

Cristiano Ronaldo teaches his kids to stay safe

Что было накануне

Главная новость 21 марта — ИИХФ приняла решение отменить в 2020 году чемпионат мира по хоккею. Он должен был стартовать через полтора месяца в Швейцарии, но в стране каждый день фиксируется более тысячи зараженных COVID-19, потому не до хоккея.

Интересно, что формально чемпионат перенесли на год , а не отменили. Но т.к. хоккейные мундиали проходят каждый год, нет полной ясности, что отмена в 2020 году в Швейцарии значит для последующих стран-хозяек.

Напомним, в 2021 году ЧМ планировался в Белоруссии и Латвии, годом позже — в Финляндии, а в 2023 году — в России.

Похоже, теперь очередь сдвинется на год вперед, и в Россию сильнейшие сборные приедут только через четыре года.

Тем временем, вирус подцепил самый дорогой футболист чемпионата Италии — Пауло Дибала. Он и его девушка сдали тесты и они оказались позитивными.

Нападающий «Ювентуса» уже успел всех успокоить, что чувствует себя хорошо.

АПЛ продолжает строить планы относительно сроков, когда получится доиграть сезон. Новая дата — 1 июня. Предполагается интенсив на 6 недель до середины июля, а уже в августе — новый сезон.

При этом, судя по всему, если футбол и вернется к лету, то еще долгое время будет обходиться без болельщиков на стадионах. По мнению итальянского эпидемиолога Пьерлуиджи Лопалко, вернуть зрителей получится не раньше октября. 0