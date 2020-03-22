Итальянский эпидемиолог рассказал о том, когда болельщики смогут посещать матчи

Газета La Repubblica представила интервью итальянского эпидемиолога Пьерлуиджи Лопалко, в котором он рассказал о том, когда болельщики смогут вернуться на стадионы.

«Нужно быть откровенными с людьми и вместе с тем не нагонять ужас. Я думаю, что, скорее всего, будет невозможно проводить футбольные матчи со зрителями на трибунах до октября нынешнего года. Мой прогноз заключается в том, что ограничительные меры из-за коронавируса будут действовать в Италии как минимум до конца нынешнего лета. Обязательно будет определенное смягчение ограничений, но все нужно делать без спешки и очень осторожно», — заявил специалист.

Напомним, что в Италии намерены завершить сезон и сделать это до 30 июля. 0