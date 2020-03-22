Хоккеистам «Сент-Луиса» предложено уйти на карантин

Хоккеистам и работникам «Сент-Луиса» рекомендовано уйти на карантин, сообщает официальный сайт НХЛ.

У родственника одного из сотрудников клуба выявлен коронавирус. Сейчас заболевший находится в самоизоляции вместе с членами своей семьи.

Все члены персонала команды, которые могли вступить в контакт с данным сотрудником, уже уведомлены о случившемся.

Из-за выявления этого случая заражения руководство «Блюз» предложило всем игрокам и членам персонала команды оставаться в изоляции, следить за своим здоровьем и обращаться за консультациями к медицинскому штабу. 0