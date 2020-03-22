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    Азербайджан откажется от проведения гонки «Формулы-1» в 2020 году

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    Промоутеры «Гран-при Азербайджана» заявили о том, что не хотят проводить гонку «Формулы-1» в условиях пандемии коронавируса, сообщает Motorsport.

    «Гран-при Азербайджана»
    «Гран-при Азербайджана»

    Гонка на улицах Баку должна состояться 7 июня и стать первым этапом нынешнего сезона.

    Организаторы гонок «Формулы-1» в Азербайджане хотят избежать невосполнимых расходов, а также опасаются, что большое скопление людей может привести к распространению в стране коронавируса, поэтому заявили о нежелании в таких условиях проводить гонку.

    Ранее сообщалось, что организаторы «Гран-при Канады» также заявили о том, что могут отменить проведение своей гонки. Гонка в Монреале запланирована на 14 июня.

    Ранее были отменены или перенесены все семь весенних этапов. В 2020 году точно не состоятся Гран-при Австралии, с которого 15 марта должен был стартовать сезон, и Гран-при Монако, запланированный на 24 мая.

    Гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии и Испании, пока считаются перенесенными, хотя их новые даты пока не утверждены. 0

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